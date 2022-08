Se congratula AMLO por la aprehensión de La Vaca

*Estaba haciendo mucho daño en Colima, afirma el mandatario federal. *No hay impunidad, dice.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue importante la detención, en la Ciudad de México, de José Bernabé Brizuela, alias “La Vaca”, quien era ubicado como “un generador de violencia que estaba haciendo mucho daño en Colima”.

Al finalizar la conferencia mañanera el mandatario federal repitió el hecho que previamente fue reportado por el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

El general expuso la detención “ayer en la Ciudad de México, el líder de una organización delictiva ´Los Mezcales´, es una escisión del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el delincuente tiene presencia en el estado de Colima, es el que ha generado una intensa violencia ahí en el estado”.

Sandoval indicó que sobre este presunto delincuente “ya se tenía un trabajo importante por las instancias federales de inteligencia para poder detenerlo, lo que se logró ayer (jueves)”.

El mandatario federal repitió: “Es una escisión de uno de los grupos de Jalisco pero tuvo que ir a la Ciudad de México y ahí se le detuvo”.

Aprovechó para mencionar que “debe de quedar ya de manifiesto, porque a lo mejor el primer año, el segundo, dudaban acerca de que no iba a haber impunidad, pensaban que era discurso, demagogia, retórica, no, no hay impunidad para nadie, cero impunidad, el que comete un delito es castigado”.

Aunque la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, ha informado que hubo más detenciones en el estado por el incendio de vehículos luego de la captura de “La Vaca” en la capital del país, el presidente dijo no tener información al respecto: “tengo entendido que nada más que el caso de esta persona”.

“Hasta la propia gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, puso en su Face que estaba muy contenta por esta detención que hizo la Secretaría de la Defensa en la Ciudad de México porque este señor operaba en Colima”, agregó el presidente.