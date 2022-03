Saneamiento básico previene el dengue: Salud

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que el saneamiento básico permite prevenir el dengue, zika y chikungunya, mediante las sencillas medidas de lava, tapa, voltea y tira recipientes que almacenan o puedan almacenar agua.

Destacó la importancia de eliminar en patios y azoteas de las viviendas cualquier tipo de criaderos que reproduzcan el mosco transmisor, ya que así se evita la posibilidad de que nazca y alcance la etapa adulta en el ambiente.

Por ello, se debe lavar cada semana las paredes de cualquier recipiente utilizado para almacenar agua, lo que significa que no sólo es enjuagarlos, sino tallar el interior de los mismos, ya que los huevecillos pueden sobrevivir hasta 24 meses sin agua y eclosionar cuando la reciban.

También es necesario tapar los recipientes o depósitos que almacenan agua en forma controlada, para que no se conviertan en criadero del mosco transmisor, así como voltear aquellos objetos o recipientes que no se usen regularmente y mantenerlos en control para que no almacenen el vital líquido.

Además, es conveniente tirar objetos y basura que se pueda tener en casa, ya que al tener contacto con el agua se pueden convertir en criaderos.

La dependencia estatal informó que al 14 de marzo (semana epidemiológica 10), Colima se ubica en el octavo sitio nacional de dengue, con 11 casos y ninguna defunción; mientras que en incidencia está en décimo lugar, con una tasa de 0.28 por cada 100 mil habitantes.

En el país se han confirmado 311 casos de dengue y una defunción, de los cuales el 74 por ciento corresponden a Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Guerrero.