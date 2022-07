Salvan a un adulto y dos menores de morir ahogados en playa de Miramar

*Eran arrastrados por el fuerte oleaje en la zona de Las Palmitas

CN COLIMANOTICIAS

Manzanillo, Col. – Este sábado por la tarde, elementos de Protección Civil Estatal y Municipal salvaron de morir ahogados en playa de Miramar.

El rescate acuático se realizó en Playa Las Palmitas, donde los guardavidas lograron sacar de entre las corrientes marinas al adulto y los dos menores, que lamentablemente estaban siendo arrastrados por el fuerte oleaje.

Tras sacarlos, los rescatados fueron atendidos por el personal en playa y no requirieron traslado médico.

Por lo que guardavidas recomendaron a los bañistas, hacer caso en todo momento de las indicaciones del personal en la playa, si no sabes nadar no ingreses al mar. No te arriesgues al peligro.