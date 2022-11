Salud Colima triplica las vasectomías sin bisturí en el estado

*En el año 2021 fueron 263, en 2010 se realizaron 76, y este año se rebasará la cifra

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- En los Servicios de Salud del Estado de Colima se realizaron 263 vasectomías sin bisturí durante el año 2021, cifra que representa más del triple de las realizadas en 2010 (76 vasectomías), lo que significa un aumento en la participación del hombre en la planificación familiar, gracias a las actividades de promoción, información y consejería, así como la difusión del programa de salud sexual y reproductiva.

Así lo informó Audelino Guízar Olivera, médico de la Secretaría de Salud acreditado en esta técnica, quien añadió que hasta septiembre del 2022 se han efectuado 228 vasectomías sin bisturí y se estima rebasar el número de ellas en comparación al año pasado, ya que falta contabilizar aún las efectuadas en la II Jornada Nacional de Salud Pública y en noviembre en el marco del Día Mundial de la Vasectomía.

El profesional de la salud manifestó que, con motivo del Día Internacional del Hombre, las acciones de orientación-consejería se llevan a cabo en los centros de salud y hospitales, en donde el paciente recibe información sobre este procedimiento quirúrgico, que es un método permanente de anticoncepción y la mejor opción para el hombre que no desea tener más hijas o hijos.

Al respecto, agregó que esta técnica se realiza de forma gratuita en la Secretaría de Salud y es un procedimiento ambulatorio que no requiere hospitalización; no afecta en lo absoluto la masculinidad, el deseo sexual ni las erecciones; tiene una efectividad de anticoncepción del 99%; no requiere de estudios pre-operatorios, y se pueden reanudar actividades físicas después de 48 horas.

Recalcó que la vasectomía es para hombres que tienen el número de hijas e hijos deseadas; no desean tenerlos; quieren evitar embarazos no deseados; ejercen una paternidad responsable, y comparten la responsabilidad de la planificación familiar con su pareja.

El doctor Guízar Olivera indicó que los Servicios de Salud cuentan con siete médicos acreditados en la técnica de vasectomía sin bisturí, quienes atienden la demanda de los pacientes con paternidad satisfecha en los módulos instalados en el Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez, Centro de Salud de Tecomán, Hospital General de Manzanillo y Centro de Salud de Salagua.