Salud Colima recomienda evitar consumo de bebidas azucaradas en esta época

* El abuso de estos líquidos aumenta el riesgo de subir de peso y desarrollar Diabetes.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Uno de los elementos más importantes para mantenerse sanos en esta época navideña y durante todo el año son las bebidas, por lo que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima recomienda evitar el consumo de bebidas azucaradas o, en su defecto, usar un sustituto de azúcar.

La reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición indicó que 80% de todos los grupos de edad, consume bebidas con azúcar en grandes cantidades, que aumenta el riesgo de subir de peso y desarrollar Diabetes tipo 2. Debe cuidarse que las bebidas a ingerir no contengan grasa como la leche, en la que hay que observar que sea descremada o evitar refrescos y bebidas energéticas.

El área de Nutrición citó que en esta temporada decembrina es común tomar bebidas alcohólicas; no son recomendables porque contienen calorías no nutritivas y por tanto no favorecen la salud, deben evitarse o consumirse en pocas cantidades. Se recomienda moderar el consumo de alimentos y bebidas, en particular de alto contenido calórico, a fin de mantener el peso y evitar un descontrol en personas con diabetes e hipertensión arterial.

La Secretaría de Salud señaló que una cena navideña puede llevarnos a consumir hasta 6 mil kilocalorías entre carnes, pastas y postres, lo que duplica la cantidad requerida por el organismo y favorece el aumento de peso y trastornos estomacales.

La dependencia sugiere comer pequeñas porciones de alimentos, sin repetir platillo, y no llegar al momento de la cena con gran apetito, tomando previamente alguna colación, como pueden ser frutas o vegetales frescos y crudos.