Sala Regional de Toluca ratifica nuevamente triunfo de Tey Gutiérrez

Villa de Álvarez, Col.- La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por unanimidad el triunfo de Esther (Tey) Gutiérrez Andrade en la elección municipal de Villa de Álvarez, al resolver el juicio de revisión constitucional electoral promovido por Guillermo Toscano Reyes y Víctor Hugo González en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima. En la sesión de este jueves 7 de octubre y al dar lectura al proyecto la magistrada y los magistrados señalaron que se desestimó la impugnación de la elección por ser inoperantes e infundadas y por falta de pruebas las acusaciones.

En el análisis, Antonio Rico Ibarra, Secretario General de Acuerdos dio lectura a los proyectos que la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima del juicio de inconformidad 35 y 36 del año 2021 promovidos por Guillermo Toscano y Víctor Hugo González y desestimó la impugnación de la elección por estar infundados y por la falta de pruebas.

En el uso de la voz el magistrado Juan Carlos Silva Adaya mencionó que debido a la falta de pruebas, pareciera que Guillermo Toscano quiso impugnar sólo por no haber ganado, haciendo valer actos que no se presentaron en su momento, sino hasta cuando observaron que el triunfo no les había favorecido y que además en el caso de Víctor González según se narra es exagerado por el contexto previo, señalando que ambas impugnaciones son muy similares en cuanto a la sintaxis e incluso, también algunas de las frases usadas.

En su intervención el magistrado Alejandro David Avante Juárez, calificó como ilógico que el candidato Guillermo Toscano señalará como dudoso todo el proceso porque no presenta pruebas de haber interpuesto algún recurso en ningún momento previo, advirtió que parece confundirse en cuanto a la facultad de la Sala Regional de Toluca dado que sus señalamientos parecen omisiones de las y los funcionarios pero la carencia de pruebas lo deja como improcedente.

Por su parte la magistrada presidenta Marcela Fernández Domínguez calificó esta carencia de pruebas como irresponsable y que incluso el haber señalado el proceso como dudoso da muestra de tratar de deslegitimizar el resultado de la elección de una manera equivocada.

Al ratificar la decisión del Tribunal Electoral del Estado, la Sala Regional Toluca del TEPJF confirma en esta instancia, una vez más, la victoria en las urnas de la candidata de la coalición “Va por Colima”, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD a favor de Esther Gutiérrez Andrade, quien el próximo 15 de octubre, como lo señala la legislación correspondiente, estará tomando protesta como Presidenta Municipal de Villa de Álvarez.