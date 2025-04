RUMBO A LA GUBERNATURA DEL 2027

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Los colimenses tenemos identificados a siete funcionarios en nuestro estado de Colima como aspirantes naturales que pueden lograr ser candidatas o candidatos oficiales a la gubernatura que se disputará en el 2027, entre ellos, uno de peso pesado, con un cargo federal, ocupando la Secretaría de Educación Pública y ex presidente nacional de Morena, me refiero a Mario Delgado Carrillo, y que como decía Chespirito, “fue sin querer queriendo” pues su presencia constante en Colima dice más que mil palabras.

Entre los aspirantes naturales de peso, incluyendo a Mario Delgado, no únicamente serán precandidatas o precandidatos sino es seguro que uno de ellos ocupará la silla de la gubernatura una vez que gane las elecciones casi al terminar su mandato Indira Vizcaíno en el 2027.

En la lista están; Christian Jorge Torres Ortiz actual rector de la Universidad de Colima, sin partido alguno, representando a la ciudadanía, Riult Rivera alcalde de la capital quien demuestra trabajo y ganas de postularse, Rosi Bayardo presidenta municipal de Manzanillo virtual candidata de Morena, Mely Romero senadora por Colima quien no raja y se mantiene como buena legisladora, Virgilio Mendoza senador por el estado quien se mantiene discreto representando al partido Verde y espera prudentemente las decisiones cupulares y Tey Gutiérrez, alcaldesa del gran municipio de Villa de Álvarez, quien no le interesa estar en la lista de aspirantes a la gubernatura, pero como ha demostrado activismo y trabajo en favor del municipio con varios programas, entre ellos el cambio de semáforos e iluminarias en las colonias y ahora con en el arranque de la Semana Santa, a pesar de que no es un municipio muy turístico la gente la ve con ésta posibilidad.

El MC no tiene ninguna posibilidad para la gubernatura, su única alternativa es hacer alianza con el PRI y el PAN para que Margarita Moreno pueda incorporarse a la lista y medirse en su oportunidad o bien aliarse con Morena y recibir alguna diputación.

Las alianzas de Morena con el Verde Ecologista y el PT se mantendrán sólidas hasta el 2027, lo mismo ocurrirá con la alianza del PRI y el PAN a pesar de que han tenido algunos desencuentros a nivel central y en algunos estados, pero no afectarán a la decisión de ambos partidos en el estado de Colima, ya que en forma reiterada sus dirigentes y grupos al interior han manifestado que se mantendrán juntos hasta intentar recuperar la gubernatura en el 2027.

ESTAMOS AVANZANDO GRADUALMENTE DICE RIULT En reciente reunión del alcalde Riult Rivera con el “Círculo Colimense de Analistas Políticos” ante algunos cuestionamientos dijo que el problema que tuvo al principio de su administración es común en todos los municipios, la mayoría de las alcaldías al terminar su mandato dejan varios problemas al siguiente, sobre todo muchas deudas y la carencia de los recursos dificulta operar adecuadamente, dijo que la seguridad pública municipal es y será un tema prioritario, así como la recolección de basura y el ordenamiento vial con una mejor sincronización de los semáforos, dijo que considera que están avanzando gradualmente.

MÁS DE MIL MAESTRAS Y MAESTROS FESTEJAN SEMANA DE LA EDUCACIÓN En otro tema, cerca de mil doscientas maestras y maestros se reunieron en la explana del auditorio del SNTE sección 6 para festejar mediante una comida, el éxito que tuvieron con la denominada “Semana Cultural de la Educadora y Educador 2025”, que consiste en la realización de varias actividades escolares que realizan las y los maestros, en el evento intervino el Secretario General del Sindicato de la sección 6 del SNTE, Miguel Ángel Rivera Huezo quien les reconoció ampliamente su entrega al servicio educativo y cultural al estado de Colima, quien destacó también la presencia de muchas maestras y maestros que han estado incorporados también en la actividad legislativa y política local.

GOBIERNO ESTATAL VA VS SUICIDIOS La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, a través de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, dio a conocer la Campaña Nacional para la Prevención del Suicidio ‘Dale color a tu vida’, con el objetivo de fortalecer las estrategias que permitan prevenir este fenómeno a través de mesas informativas y generar conciencia escolar y familiar sobre este tema.

El titular de esta dependencia estatal, Víctor Manuel Torrero Enríquez, dijo que se debe exponer y visibilizar el tema del suicidio para realizar un trabajo conjunto que permita abordar este fenómeno, porque hablar de esta conducta puede salvar vidas, señaló que esta campaña tiene un mensaje claro para adolescentes y jóvenes: no están solos, no están solas; hay instancias y áreas de atención que pueden brindar ayuda especializada en forma permanente, con calidad, calidez, respeto y empatía.

Definitivamente es una buena acción social ya que Colima sigue ocupando uno de los primeros lugares nacionales con altos números de suicidios entre los jóvenes que generalmente son adictos y consumen drogas o inclusive que tienen problemas de violencia intrafamiliar y que no son orientados con oportunidad, ojalá las instituciones y organizaciones sociales apoyen al programa.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.