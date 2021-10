Roberto Verduzco se dice listo para participar en las elecciones extraordinarias en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Roberto Verduzco anunció que se encuentra listo para participar si se confirma una elección extraordinaria en este municipio.

El ex candidato a la alcaldía por el partido de Movimiento Ciudadano (MC), aclaró que será respetuoso de los tiempos pero llegado el momento el momento si hay nuevas elecciones dejó claro su papel.

“Voy a volver a participar, a tratar de sumar liderazgos para la elección extraordinaria y en su momento daremos a conocer los vamos a invitar para anunciarlo si es el caso” mencionó.

A pregunta expresa sobre si estará buscando alianzas dijo “nosotros vamos solos, creemos en nuestro proyecto, somos una oposición responsable y debemos seguir en la misma línea sumando a liderazgos importantes de otras trincheras, se nos han acercado para platicar y estamos preparando algo muy bueno”.

Roberto Verduzco se refirió al proceso electoral hasta ahora nulo “los números te dicen que la diferencia fue marcada y no debería haber elección, cierto que se podría interpretar que la población decidió, pero si analizamos lo que ha venido pasando y de lo que te enteras, caes en que muchas cosas no estuvieron bien y no cuadran los números”, en ese sentido confió en que un nuevo proceso haya más piso parejo.