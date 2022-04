Retiro de cortinas del Kiosco lo realiza Desarrollo Urbano, aclaran

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Rafael Hernández Castañeda, director de reglamentos y apremios de la comuna tecomense aclaró que el retiro de las cortinas de los Kioscos del andador 18 de Julio lo viene realizando la dirección de desarrollo urbano y no su área según lo denunciaron los comerciantes.



El titular de reglamentos y apremios aclara que el personal de esta dirección sólo va de apoyo “porque no es una tema de comercio es un tema de desarrollo urbano donde están emanando los actos”.



Rafael Hernández aclara que su dirección no tiene ningún problema con los comerciantes “ nosotros aquí en esta área somos responsables de aplicar el reglamento de comercios o de licencias comerciales, de servicios, reglamento de venta de bebidas de espectáculo públicos y el reglamento de la vía pública”.



Dijo por último que los kioscos deben de operar bajo las condiciones que estableció el Cabildo en el 2006 “tienen que operar en apego de esas condiciones que se les establecieron, pero en este caso no puedo decir si estoy a favor o no, simplemente a nosotros no nos corresponde la aplicación del reglamento “.