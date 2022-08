Reportan explosión de ducto de Pemex en Amozoc por huachitoma

CN COLIMANOTICIAS

México.- Un ducto de Pemex explotó y se incendió a consecuencia de una toma clandestina de gas LP, en el municipio de Amozoc.

Vecinos se percataron la mañana de este viernes 26 de agosto de un fuerte estruendo que cimbró la tierra, en la colonia San Jacinto.

La gente le dio aviso a las autoridades, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencias de los tres niveles de gobierno.

🔴 #AlMomento | Se registra explosión en Amozoc, cuerpos de emergencia acuden a la colonia San Jacinto. En breve más información pic.twitter.com/xmpM9hKCsg — El Universal Puebla (@UniversalPuebla) August 26, 2022

A su llegada, indicaron que se trató de la explosión e incendio de un ducto de Pemex a consecuencia de una toma clandestina de gas LP.

Las autoridades laboran para tratar de sofocar las llamas que se alcanzan a ver a metros de distancia.

Los cuerpos de auxilio también resguardan la zona, donde no han reportado si hay personas heridas o muertas. Aunque el siniestro no la pone en riesgo, le recomiendan a la población no acercarse.

Con información de El Universal