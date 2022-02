Repartidores en motocicletas, con graves afectaciones económicas por violencia en Colima-VdeÁ

*Temen salir de noche a trabajar por temor a ser víctimas o testigos de alguna balacera. *No han tenido acercamiento con ningún gobernante.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Lo que en algún momento, por la pandemia de Covid-19, fue una gran oportunidad laboral para repartir productos en motocicleta vía plataformas como Rappi, Uber Eats, etc, tan sólo en 16 días se ha venido abajo por el incremento de los índices de violencia en la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez.



El temor a ser testigo o víctima colateral, ha provocado que los repartidores paren labores entre las 8 y 9 de la noche.

De acuerdo a un trabajador de repartición -que será llamado Paco por temor a represalias- dio a conocer a CN COLIMANOTICIAS que desde hace un casi 7 meses renunció como mesero debido a la poca asistencia de clientes al restaurante donde trabajaba.

De esta manera sacó una motocicleta a crédito y probó suerte en los repartos por aplicación y grupos de WhatsApp.

Sin embargo, desde que inició la situación de inseguridad el pasado 7 de febrero ha optado por parar labores entre las 8 y 9 de la noche.

“El motivo es que se comienza a ver más movimiento policiaco debido a balaceras y mantas encontradas, y pues para no toparme con alguna sorpresa o susto, prefiero parar labores”, agregó.



Explicó que esto ha generado graves pérdidas económicas debido a que por la noche es cuando hay más movimiento de pedidos en la App con la que trabaja, pero por cuestiones de seguridad evita trabajar.

Paco refiere que esta situación también la enfrentan sus compañeros, y no hacen ninguna manifestación al respecto por temor a represalias.

“Además en lo personal no he tenido ningún acercamiento con los gobernantes, no conozco a alguien que lo haya hecho”, refirió.

Hizo un llamado a las autoridades a que se tenga más control con la seguridad, y así poder trabajar.

“Sé que no es posible que esté un elemento detrás de cada ciudadano para el resguardo del mismo, pero al menos sí que tengan resguardados los lugares donde se han suscitado los siniestros, ya que han sido los mismos en varias ocasiones”, concluyó.