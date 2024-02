Renuncia dirigencia y estructura del PRI Municipal

*Denuncian que dirigencia estatal ha ejercido violencia a la alcaldesa Margarita Moreno.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La dirigente del PRI Municipal Colima, Georgina Hermosillo Florián, acompañada de la mayoría de la estructura municipal, informaron que renuncian a este partido político por la violencia ejercida en contra de la presidenta municipal, Margarita Moreno.

En una misiva difundida en redes sociales, presentan su renuncia también la dirigente de la CNOP municipal, Conny del Pilar Montejo Garay, 8 de los 11 coordinadores distritales.

Se van también del PRI 36 coordinadores de zona, así como seccionales y diversas personas más que forman parte de la estructura priista.

En su texto señalan que en la actualidad el Comité Directivo Estatal del PRI a través de su dirigencia, se ha apartado de los principios y objetos sociales establecidos en sus documentos básicos, por lo que sus decisiones de cara al próximo proceso electoral dejan en total desventaja al partido, minándolo desde adentro y quitándole la oportunidad de poder competir realmente de cara a las elecciones, esto al no defender un derecho constitucional como lo es el de la reelección de la Presidenta Municipal de Colima Elia Margarita Moreno González, “violentando sus derechos y con ello, el de miles de personas militantes que hemos trabajado incansablemente por recuperar la capital de nuestro Estado”, expresan.

En la carta añaden: “Los que aquí suscribimos, somos personas que cada elección recorremos las calles de las colonias, tocamos puertas, realizando labores de convencimiento y acercando la plataforma político-electoral de nuestras candidatas y candidatos, para que la ciudadanía pueda decidir de manera informada a quién le darán sus votos en cada elección, convenciendo y empeñando muchas veces nuestra palabra, de que los compromisos habrán de cumplirse”.

“Sin embargo, pareciera que esta tarea no es fundamental para quienes hoy dirigen al PRI, pues pese a contar en sus filas con la primera alcaldesa que gana por elección en 500 años, de tener dentro de este partido a una mujer que se ha ganado con su trabajo el corazón y la simpatía de los Colimenses, como lo demuestran las diversas encuestas, las cuales la posicionan como una de las presidentas municipales mejor evaluadas del país, además con un grado de aprobación mucho mayor al que tiene el Presidente de la República en los diferentes hogares de esta capital; pese a ello, parecen empeñados en apostar en la candidatura a la presidencia municipal por un hombre emanado de Acción Nacional, que a pesar de no tener el respaldo social, ha sido acompañado a recorrer con nuestra estructura diversas colonias del municipio, traicionando con estas acciones, todo aquello que juraron defender cuando rindieron protesta”.

Finalmente señalan: “Pese a manifestar en diversas ocasiones estar a favor de las mujeres, hoy en día hemos visto como se trata de invisibilizar a la alcaldesa, minimizando sus acciones, no haciendo suyo el éxito de sus diferentes políticas públicas e incluso no generando un diálogo constante y directo con ella, pues todo se ha hecho a través de declaraciones en medios de comunicación, así como diferentes plataformas digitales, en las cuales se ha buscado atacar a nuestra amiga Margarita Moreno, ejerciendo violencia política por razón de género en contra de ella, por lo que mi familia, amigos y conocidos no pensamos validar dichas acciones, pretendiendo con nuestra renuncia, mandarle un mensaje fuerte y claro a la dirigencia del partido: en Colima sabemos diferenciar perfectamente entre lealtad y servilismo, por lo que siendo congruentes con nuestros ideales, con los del partido en el que militamos por muchos años y en el cual hemos ocupado diversos espacios, desde los cuales siempre hemos trabajado con la total convicción de hacer de nuestro Municipio y de nuestro Estado un mejor lugar, decimos: Que se escuche fuerte y claro, ¡No nos corren, nos vamos!”.