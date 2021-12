Remueve Morena integrantes de la Comisión de Responsabilidades del Congreso Estatal

*Rigoberto García y Priscila García Delgado “incumple sus funciones y ha sido negligentes” como responsable de la Comisión *No le ha dado entrada a la petición de Juicio Político que se ha presentado contra funcionarios de la anterior administración *Morena Ejerce “violencia política de género” en contra de la diputada de Acción Nacional



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Por considerar que en “dos meses de trabajo de las Comisiones Legislativas” los diputados Rigoberto García Negrete (PES) y Priscila García Delgado (PAN), “han incumplido y actuado en forma negligente” en sus funciones como Presidente y Secretaria de la Comisión de Responsabilidades del Congreso Local, respectivamente, la Fracción Parlamentaria de Morena demandó “la inmediata remoción de ambos diputados de dicha Comisión”.



Según los diputados de Morena, ambos legisladores de la Comisión de Responsabilidades “en dos meses de trabajo, no han dado entrada a las demandas de Juicio Político en contra de funcionarios de la pasada administración estatal, principalmente en contra del ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y del ex secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado (actual diputado local) Carlos Arturo Noriega García”.



En sesión ordinaria del Congreso del Estado celebrada este miércoles por la tarde, el diputado Armando Reyna Magaña (Morena) dio lectura a una petición formulada por su compañera de fracción legislativa Andrea Naranjo Alcaraz (Morena), la cual presentó ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, que preside Viridiana Valencia Vargas (Morena).



Ante dicha petición, Viridiana Valencia Vargas “se apuro”, respaldada de las “fracciones legislativas satélites de Morena (PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza)”, a elaborar “el documento de remoción” de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades a dos meses de su integración, pero sin haber obtenido el apoyo de las bancadas parlamentaria del PRI, PAN, PVEM y PES, quienes se negaron “a firmar el dictamen”.



En el documento al que dio lectura Armando Reyna Magaña (Morena) se acusó a ambos legisladores “de no hacer su trabajo en la Comisión de Responsabilidades (a dos meses de haberse integrado) al no darle entrada aún el Juicio Político en contra del ex mandatario estatal y su secretario de Finanzas” y por tal motivo solicitaron su inmediata remoción.



En el mismo documento, el diputado Reyna Magaña sostuvo que la diputada Priscila García Delgado (PAN) “no actuaba por un conflicto de intereses, al ser su marido (Francisco Rodríguez García) el secretario del Ayuntamiento de Colima y colaborador de la esposa (Margarita Moreno) del diputado imputado (Carlos Arturo Noriega) y contra quien se está solicitando el Juicio Político”.



PRISCILA: MORENA ACTUA CON VIOLENCIA POLITICA



Ante estas imputaciones, la diputada panista Priscila García se defendió y señaló no tener conflicto de intereses ya sea personal, familiar, de negocios o de ningún tipo, “ni con quienes han promovido los juicios políticos interpuestos en contra del exgobernador Ignacio Peralta, y el exsecretario de Finanzas, ni mucho menos con los denunciados”.



Afirmó que lo que les molesta a los diputados de Morena “es el vínculo matrimonial que tengo con Francisco Rodríguez, actual Secretario del Ayuntamiento de Colima, pero déjenme explicarles porque al parecer lo desconocen, esta situación no constituye un conflicto de intereses, a mi marido, lo eligió el Cabildo Municipal de Colima, no la Presidenta, y que yo sepa, él no es el denunciado, no tendría porque yo excusarme de conocer de esos asuntos, ni es motivo para que ilegalmente justifiquen sacarme de la comisión”.



Acusó a los diputados de Morena de “violentar” sus “derechos políticos de ejercicio al cargo, me están discriminando y lo digo claramente: están ejerciendo violencia política en mi contra, tanto la presidenta de esta Mesa Directiva (Viridiana Valencia) como la Diputada Andrea Naranjo”.



Asentó que la Comisión Responsabilidades de la que forma parte, “hemos venido trabajando apegados a lo que marca la ley, cuidando el principio de legalidad y de debido proceso, pero pues desgraciadamente, no hemos hecho lo que Morena quiere, no nos hemos sometido a sus caprichos de Morena y su Coordinadora.



“Aquí no se viene a cumplir caprichos, me queda claro y yo al menos si lo tengo presente, como servidores públicos podemos hacer solo lo que la ley nos permite, no queramos engañar a la gente, no hay conflicto de intereses como quieren hacerlo ver, lo que no hay, y eso es lo que no les gusta, es una diputada a modo, que les dice si a todo”.



Anuncio que al estar siendo objeto de “violencia política agotaré las instancias legales correspondientes para denunciar la violencia de la que estoy siendo objeto”.



En tanto, los diputados Héctor Magaña (PRI), Roberto Chapula (PVEM) y Crispín Guerra (PAN), advirtieron sobre los riesgos a la actividad legislativa local “esta imposición de la Fracción Parlamentaria de Morena” y se pronunciaron en contra del dictamen.



SE IMPONE MORENA



Tras un largo debate en pro y contra del dictamen mencionado, la remoción de ambos diputados de la Comisión de Responsabilidades Rigoberto García Negrete (PES) y Priscila García Delgado (PAN), fue aprobada por 13 votos a favor (Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PT y se sumó la diputada del PVEM, Sandra Patricia Ceballos Polanco), 9 en contra (PRI, PAN, PES y PVEM).



La fracción de Morena propuso y fue aprobado que el Coordinador Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ignacio Vizcaíno Ramírez, sea el nuevo presidente de la Comisión de Responsabilidades, y Glenda Yazmín Ochoa (MC), como secretaria, ambos en sustitución de Rigoberto García Negrete (PES) y Priscila García Delgado (PAN), respectivamente.

