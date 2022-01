Rehabilitación del tramo carretero Tecomán-Cofradía de Morelos, no es la solución adecuada: Rigoberto García

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El diputado local Rigoberto García Negrete, admitió qué hay confusión porque se cree que la rehabilitación del tramo carretero Tecomán a Cofradía de Morelos ya está terminado, pues se suponía que el bacheo, señalética y reducción de carriles eran en tanto se realiza una obra completa, de fondo y definitiva, pero “creo vamos para atrás”.

El legislador local auguró que en tres meses el paso de transporte afectará al espacio que actualmente se habilitó.

García Negrete recordó la importancia de esta vía de acceso al Estado y cuya responsabilidad no es federal, aún así, reconoció que la gestión con la SCT rindió sus primero frutos y se rehabilitó el carril menos dañado para darle uso con más seguridad.

“No necesita un bacheo, una pintadita, se ocupa algo más profundo porque, si no, pronto vuelve a ser peor que como estaba”.

En ese sentido dijo: “voy a seguir insistiendo, sí estoy contento por esa primera parte, pero hay que hacer el proyecto, meter la petición para los recursos y hacer una obra nueva”.

García Negrete mencionó que la gobernadora Indira Vizcaíno anunció que ya se tienen los recursos, “pero me parece grave que estemos hablando de los recursos para el proyecto solamente, falta la obra, esta rehabilitación no es la solución, yo lo que veo es que la titular del estado nos entrega una rehabilitación que no es lo que se necesita, porque de tener una vía de cuatro carriles, ahora se redujo”.

Dijo que esta vía representa mucho beneficio para los agroproductores que sacan sus productos y llegan a su destino final, pero con la fluidez que se tiene de vehículos, además de la carga pesada no durará más de tres meses, “bachear y pintarla, o peor, reducirla, no, es retroceso, la idea es crecer”, puntualizó.