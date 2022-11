Regidores de MORENA serán responsables si sucede una desgracia en campo deportivo: regidor Sergio Anguiano

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Los regidores de Morena serán los responsables de cualquier incidente que pueda ocurrir en la Unidad deportiva sur, a causa de un tanque con estructura que se dañó el pasado sismo del 19 de septiembre y que no ha sido demolido, advirtió el regidor Sergio Anguiano Michel, quien aclaró que el daño pone en alto riesgo a los deportistas, familias y niños que acuden a pasar un rato sano de esparcimiento.

Anguiano Michel señaló que en sesión de cabildo propuso que se impusiera como límite un plazo máximo de 72 para que el municipio realizara la demolición y levantamiento de escombro de esta estructura, sin embargo, solo seis regidores (cinco de oposición) y una sola regidora de Morena Guadalupe Orozco, votaron a favor de imponer un límite de tiempo, los demás votaron en contra.

“Da pena recordar un accidente como el de hace años cuando a causa de un mal mantenimiento una menor cayó al drenaje en esta misma unidad sur, ahora es un muro con el tanque, no sé qué esperamos”.

El munícipe lamentó que cuando es tiempo, no se tomen acciones “no queremos que pase algo más y vaya luego el presidente a darle las condolencias a la familia”.

Luego de ser rechazada la propuesta, Anguiano Miguel pidió que el ayuntamiento comience a poner el ejemplo, puesto que ya tiene quejas de que se han llevado notificaciones intimidatorias a ciudadanos que no han recogido su escombro, luego de los daños del sismo en sus hogares o negocios.

El regidor Sergio Anguiano insistió “hago responsable a los que votaron en contra, pero también entiendo porque varios de los regidores no viven en Tecomán sino en Colima y sus hijos no pasan o juegan en la unidad sur, por eso no les importa lo que pueda pasar con ese riesgo”.