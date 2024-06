Refuerza Salud Colima control larvario contra dengue, zika y chikungunya en 5 municipios

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Como parte del reforzamiento a las acciones de combate al dengue, zika y chikungunya para proteger la salud de la población en el estado de Colima, personal de Vectores de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado continuará realizando del lunes 1 al viernes 5 de julio, acciones de control larvario en viviendas con casos probables de dengue de ocho colonias de los municipios de Armería, Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.

La dependencia estatal informó que el personal estará trabajando durante esta semana en el municipio de Armería, en las colonias Torres Quintero y Valle del Sol; en Colima, en la colonia Lomas de Circunvalación, y en la comunidad de La Presa en Cuauhtémoc.

En Manzanillo lo hará en Residencial Gaviotas, La Joya I e Ignacio Zaragoza, y en Tecomán en las colonias Primaveras del Real, Díaz Ordaz, El Chamizal y La Floresta.

Recordó que este control larvario se realiza volteando y tapando recipientes, así como aplicando el larvicida en las pilas u otros depósitos, además de seguir promoviendo entre la población las sencillas medidas de ‘lava, tapa, voltea y tira’ recipientes o cacharros que puedan almacenar agua, para evitar la formación de criaderos del mosco transmisor y así disminuir el riesgo de infección de estos padecimientos.

La Secretaría de Salud reiteró que, ante cualquier duda, las personas pueden comunicarse al área de Vectores a los teléfonos 312-312-3524 en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Colima; al 313-325-4720 de la Jurisdicción No. 2 de Tecomán, y al 314-138- 3837 de la Jurisdicción No. 3 de Manzanillo.

Para su pronta y mejor identificación, el personal de Vectores porta uniforme institucional: camisa y pantalón de mezclilla con logotipos de la Secretaría de Salud, gafete oficial, chaleco color beige y botas negras.