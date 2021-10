Reformas en riesgo…

DESDE LA CURUL 26

Por: Juan Ramón Negrete Jiménez.

Por fin el jueves anterior concluyó el período para el cual fue electa la Quincuagésimo Novena Legislatura del Estado, la cual no podía terminar, sino de la peor manera, como lo hizo, hilvanando una serie de pifias legislativas, que tienen en la línea del suspenso prácticamente todos los dictámenes que aprobaron y los decretos que expidieron simple y sencillamente por haber violado el proceso legislativo que ellos mismos habían aprobado.

No cuidaron las formas, creyeron tal vez que porque estaban a punto de irse podían hacer lo que mejor les acomodara, al cabo que ya se iban.

Aunque las hoy ex diputadas y ex diputados creyeran que podían hacer lo que su regalada gana quisieran, no se pusieron a reparar que hay muchas personas a las cuales sí les interesa el marco legal, el que se hagan las cosas bien y más cuando por sus prisas afectan a muchos.

Lo que les interesaba era cumplir la orden que les habían dado, por un lado aprobar los nombramientos de una magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el nombramiento de un magistrado del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, Un Fiscal General del Estado; 30 de 31 informes finales de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020.

También una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública; una nueva Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de Colima; una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento y la joya de la corona, la aprobación de las reformas, adiciones y modificación a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima.

Desde el sábado 25, había sesionado la Comisión Permanente y convocó a sesión extraordinaria a celebrarse el lunes 27, a partir de las 17:00 horas, aduciendo que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos gubernamentales y la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le habían hecho llegar a la presidencia, sendos oficios donde le informaban que tenían diversos dictámenes y solicitaban se enlistaran en el orden del día.

A partir de ahí empezaron las violaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, pues nunca se dijo qué dictámenes eran, muchos menos se elaboró un orden del día y solamente se concretaron a señalar que se convocaba a sesión de la Comisión Permanente para las cuatro de la tarde del lunes 27 de septiembre.

Opacidad a más no poder…

Las causas de no cumplir con lo que la ley les ordena, era para mantener en completa opacidad lo que estaban fraguando, a pesar de que algunos supinos desde la noche del viernes 24, que se habían recibido oficios para elegir a una magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, y de que se había recibido en otro oficio, los nombres de tres profesionistas para elegir a quien sería el magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, las y los diputados querían mantener todo en completa opacidad.

Por eso fue que el lunes 27, citaron al personal de un área del Congreso a las 07:30 de la mañana, para realizar la entrevista al abogado Bryan Alejandro García Ramírez, como único propuesto para convertirse en el próximo Fiscal General del Estado.

La entrevista no se pudo realizar a las 07:30 horas, porque las diputadas y diputados que iban a realizar la entrevista, llegaron hasta pasadas las 08:30 y lo primero que hicieron fue ordenar que se cerrara a piedra y lodo la Sala de Juntas “General Francisco J. Múgica”, con la instrucción de que nadie entrara, colocando incluso vigilantes en cada una de las entradas para que nadie traspasara las puertas, hasta casi las 11:00 horas cuando se retiró el profesionista.

Para las cuatro de la tarde que inició la sesión número 7 de la Comisión Permanente, puso a la consideración de sus integrantes un orden del día que no contenía nada, cuando de acuerdo a la Ley Orgánica y al Reglamento, los dictámenes que iban a someterse a la consideración del pleno en la sesión extraordinaria, debían difundirse a través de la Gaceta Parlamentaria, cuando menos 24 horas antes de iniciar la sesión.

En el orden del día en el VI punto anunciaba “presentación de las solicitudes remitidas mediante oficio por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a través de los cuales solicitan se modifique el orden del día de la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 27 de septiembre de 2021”.

Después en el X punto del orden del día se somete a lectura, discusión y aprobación en su caso del orden del día correspondiente a la Sesión Extraordinaria Número 3 y es ahí donde ya se da a conocer los nombramientos que tan celosamente había mantenido en lo oscurito y en donde ya se incluía el dictamen relativo a la propuesta presentada por el Ejecutivo Estatal, para elegir a quien ocupará el cargo de Fiscal General del Estado, a partir del 1 de noviembre.

No se publicaron los dictámenes con las 24 horas mínimas que se exige en la Ley, en consecuencia no se les dio la máxima publicidad, todo fue tan opaco, como queriendo que nadie se enterara de estos nombramientos y no fueran a interponer algún recurso por no haberse abierto ninguna convocatoria para que concurrieran los interesados.

Desaseo…

La premura con que hicieron las cosas las y los diputados dejó abiertas muchas puertas donde les puedan echar abajo lo aprobado, por ejemplo en el nombramiento del Nuevo Fiscal General del Estado, trae algunas cosas que no se cuidaron.

Por ejemplo ¿sabe usted que Bryan Alejandro García Ramírez ahora tiene un doble nombramiento? En el mes de agosto del año 2020, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez publicó en el periódico Oficial El Estado de Colima, que en acatamiento a lo dispuesto en la convocatoria para designar magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de acuerdo a sus atribuciones Constitucionales ratificó oficialmente a Yarazhet Candelaria Villalpando, Andrés Gerardo García Noriega y Bryant Alejandro García Ramírez en el cargo de dicho órgano de justicia, con lo cual, además, daba cumplimiento a lo ordenado por un Juez Federal.

En ninguna parte del dictamen presentado para nombrarlo Fiscal General del Estado, se habla de que haya entregado su renuncia al cargo para el cual fue nombrado por el Gobernador del Estado.

Posteriormente la mesa directiva de la Comisión Permanente, cambio de sedes para las sesiones extraordinarias número 3 y 4, nombrando como sedes alternas un rancho y el salón de un hotel, en la capital del estado, sin embargo volvemos a lo mismo, la decisiones tomadas por los legisladores no se divulgaron, cuando por el solo hecho de ser sesiones públicas, deben difundirse desde donde se desarrollarán.

Sin embargo las diputadas y diputados estaban más interesados en que no se supiera donde se encontraban, aprobando reformas constitucionales en completa opacidad.

Y si a eso le aumentamos que se llevaron a esos lugares donde sesionaron de manera agazapada, a personal del Congreso, como fue la anterior directora de Procesos Legislativos, y al Director de Asuntos Jurídicos de la anterior legislatura, y a técnicos de televisión para que realizaran las transmisiones, en lugares distintos a los que habían sido contratados, como que da margen a que se interpongan diversos recursos y echar abajo todos los decretos aprobados fuera de legalidad.

Pues incluso se habla que fueron despojados de sus teléfonos celulares, no fueron a avisar a dónde los habían trasladado a trabajar en horas de la madrugada.

Seguramente las legisladoras y legisladores, ya no recuerdan que precisamente por la falta de máxima publicidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin Código Electoral del Estado a los colimenses, allá en el 2009.

Aquí cobra vigencia aquella máxima de que “quien no conoce su historia irremediablemente la repite”, por eso en este asunto aún falta mucho por escribirse, las tan cacareadas reformas constitucionales que aprobaron antes de irse los diputados de la anterior Legislatura, no deben cantar victoria y no porque no vayan a obligar a los ayuntamientos a que también se las aprueben sin siquiera leerlas, sino porque por todos los vicios y pifias en que incurrieron a lo mejor se las echan atrás.

Por cierto que va a pasar con el magistrado Vicente Reyna, recién nombrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por 6 años, pues con las reformas constitucionales aprobadas desapareció el TAE y en su lugar se crea un Tribunal Unitario, pero en ninguna parte dice que su presidente será el que acababa de ser nombrado para el TAE…¿Cómo ahí qué?

Para cerrar…

*Interpusieron demandas contra trabajadores del Congreso

*No conformes con todo lo que hicieron, los diputados salientes arremetieron en contra de algunos trabajadores del Congreso del Estado e interpusieron demandas penales en su contra en la Fiscalía General del Estado, tratando de responsabilizarlos de su incapacidad manifiesta, por los hechos ocurridos la tarde y la noche del martes 28 de septiembre, cuando trabajadores al servicio de Gobierno del Estado, taxistas y transportistas, se introdujeron a la sede del Congreso del Estado.

Las denuncias según eso, fueron “por uso indebido de funciones”, uno de los denunciados es el delegado sindical en el Congreso Hugo Ávila, sí el mismo al que amenazó Vladimir Parra, la tarde del martes, cuando incluso fue a retarlo, cuando el delegado sindical se encontraba reunido con el personal al cual a toda costa querían sacar del Palacio Legislativo para que no estuvieran presentes al momento de que se fueran a presentar las reformas constitucionales que desaparecerían el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, entre otras situaciones.

Afortunadamente los diputados y diputadas ya se fueron, habrá que ver si a los nuevos legisladores les interesa mantener el pleito con los trabajadores.

*Llega la Sexagésima Legislatura…

*Y como a toda capillita se le llega su función, este viernes, las y los nuevos integrantes de la Sexagésima Legislatura, asumieron responsabilidades en el Poder Legislativo, de acuerdo a los primeros escarceos, no hay mucha variación con la manera en que arrancó la Quincuagésimo Novena Legislatura.

De entrada ya se vio que la coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, le faltan muchas tablas políticas, no sabe consensar y ante las carencias que tiene actúa de manera arrebatada, pues cree que trae la mayoría de su parte; en parte tiene razón, ya que desafortunadamente la fracción del partido Movimiento Ciudadano, ya entregaron su alma a cambio de una posición como secretaria en la mesa directiva.

Qué pronto enseñaron el cobre, tanto que Locho juró y perjuró que la gobernadora electa era la candidata de Nacho Peralta, porque había trabajado con él, y tanto que les había prometido a los empresarios de que él nunca los traicionaría y miren apenas el primer día y ya se puso flojito y cooperando, ¿será parte de los compromisos que dejó la anterior legisladora Remedios Olivera?… o ¿Locho está tendiendo puentes para ver si lo invitan al gabinete? ya veremos.

*Por hoy hasta aquí dejo “Desde la Curul 26”, ya le estaré comentando lo que ocurra, porque se ve que nos van a dar mucho material a los medios de comunicación. Hasta la próxima.

…