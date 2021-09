Reformas a la Ley Orgánica de los Poderes Ejecutivo y Legislativo van de la mano

*No hay dedicatoria en contra de ningún diputado, ni partido político. *Al reducirse secretarías también deben reducirse comisiones legislativas. *Se busca la permanencia de diputados únicos e independientes con voz y voto en la Comisión de Gobierno Interno.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La reducción de Comisiones Legislativas “no tiene dedicatoria para ningún nuevo diputado o partido con diputados únicos en la siguiente diputación”, pues ante las reformas propuestas de compactar y disminuir Secretarías de la Administración Estatal proyectadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública también se tienen que adecuar las Comisiones en el seno del Congreso del Estado sin menoscabo de su función. Van de la mano”.

Las diputadas Remedios Olivera Orozco (MC), Rosalva Farías Larios (Nueva Alianza) y Martha Meza Oregón (Verde Ecologista de México”), por separado, dieron su posicionamiento sobre estos proyectos de reforma planteados al Poder Legislativo del Estado por el equipo de asesores jurídicos de la próxima gobernadora del Estado, Indira vizcaíno Silva.

La diputada única del Partido Nueva Alianza Colima, Rosalva Farías Larios, señaló que en el trabajo que se viene realizando en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, respecto al análisis de la iniciativa para crear una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo y un nuevo Reglamento, no es solamente el documento enviado por el equipo jurídico de la gobernadora electa, sino que se están analizando diversas iniciativas que se encuentran en comisiones.

En ese tema, agregó, lo estamos valorando “porque también como sabemos, cuando se apruebe la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, también se reducen las secretarías, con base a ello se tendrían que acomodar las comisiones que trabajen de la mano con esas secretarías y que sean acordes para poder revisar esos temas”.

La diputada del Partido Nueva Alianza Colima, dijo que no necesariamente debe quedar en 17 comisiones legislativas permanentes, “lo estamos analizando, pero tampoco tienen una dedicatoria especial para tal o cual persona, sino lo que sea más ágil y las desarrollen y las lleven a cabo”.

Agregó que no necesariamente quien ostenta la presidencia de una comisión la trabaja “y lo tenemos más que manifiesto en esta legislatura, que hay presidentes que ni siquiera instalaron su comisión, que no la trabajaron, y que no hicieron nada, entonces no tiene caso tener ese tipo de figuras que las quieren nada más para cobrar y se le destine un recurso público para el trabajo legislativo y que no lo desarrollen”.

Respecto al tema de que se está proponiendo que en la nueva Ley Orgánica, las y las diputadas únicas, ya no tendrán derecho a voto en la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que pasará a ser la Junta de Coordinación Política, Rosalva Farías dijo que “esa es una propuesta (que va incluida en la iniciativa), pero no necesariamente tiene que quedar como tal; hacen una propuesta pero como bien lo señala, su servidora llegó a esta Legislatura en principio sin partido por haber perdido el registro a nivel nacional, posteriormente al recobrar el registro regresé como diputada única del Partido Nueva Alianza Colima”.

En tanto, Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y diputada única por Movimiento Ciudadano, adelantó que en lo que respecta a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo “de acuerdo a al análisis que se hizo durante esta semana las iniciativas que les hicieron llegar sí van a sufrir modificaciones”.

Dijo que se está cuidando la pertinencia jurídica, asimismo se está cuidando que “los derechos adquiridos no se vean reducidos y se están cuidando todos los detalles que consideramos, sobre todo en lo que corresponde a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que pueda responder a una dinámica de trabajo, donde haya más productividad en el Congreso, pero sin limitar los derechos de las y los diputados que serán integrantes de la próxima legislatura”.

Es posible que estas iniciativas sean dictaminadas el próximo lunes y será decisión de la Comisión Permanente establecer fecha de la convocatoria a sesión extraordinaria para su aprobación.

Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Martha Alicia Meza Oregón, dijo señaló que de acuerdo a la iniciativa, se está proponiendo la reducción de comisiones permanentes legislativas a 17, en lugar de las 26 que existen, “pero eso no quiere decir que vaya a haber diputados de primera, ni de segunda, sino que todos tienen los mismos derechos”.

Según Martha Meza, los diputados que no vayan a presidir ninguna Comisión Legislativa, no verían afectados sus derechos.

Por lo que respecta al hecho de que los diputados únicos ya no serán parte de lo que se pretende sea la Junta de Coordinación Política, y ya no tendrán derecho a votos, Martha Meza dijo que se podría decir que es un retroceso, “pero retrocesos siempre los hemos tenido en todas las legislaturas”.