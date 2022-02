Reflexión sobre los muertos de México  Vs muertos de Ucrania…  

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz.

Desde el pasado fin de semana un comentario comenzó a saturar las redes y es el relacionado con los muertos por la invasión de Rusia hacia Ucrania, han surgido también los memes, pero la realidad es una, México sin estar en guerra con otro país, tiene un conteo de 166 homicidios dolosos en 72 horas, y Ucrania que se encuentra en guerra en ese mismo lapso llega a 198.

Lo que sí es una realidad es que el asunto de la inseguridad y de la violencia es un cáncer que saturó ya a los países latinoamericanos y la mejor prueba de ello es el éxodo masivo de centroamericanos que tomaron a México como zona de paso para llegar a los Estados Unidos; todos ellos huyendo; sin embargo debemos recordar que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, el asunto de la guerra contra el narcotráfico, ha sido una de las aristas por resolver, misma que se busca atajar con diferentes estrategias cada sexenio, y en donde no se ven los resultados.

Los crímenes alcanzaron incluso al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ejecutado el 24 de Mayo de 1993 en el estado de Jalisco, y a pesar de que manejaran la teoría de “fuego cruzado”, el forense más destacado en la entidad, Dr. Mario Rivas Souza, salió a decir que los disparos fueron directos, a quemarropa; se hizo un escándalo por este tema, mismo que sigue sin esclarecerse. El 10 de mayo de 1995 ultimaron en su casa al procurador Leobardo Larios Guzmán, años después, su hijo; pero estas escenas violentas llevamos décadas viviéndolas en México y ningún ex presidente tuvo la solución al problema, y los muertos ahí están, sólo que ahora la oposición a modo politiza el tema, y el gobierno federal no ocultan datos, como antes se hacía, para maquillar las cifras del Sistema Nacional de Seguridad; esto es por citar un ejemplo de cientos que han ocurrido a lo largo del tiempo.

Los gobiernos priístas, siempre se caracterizaron por tener un control autoritario y absoluto de la información, no sólo de homicidios dolosos, sino de muertos o desaparecidos por conflictos en diversas zonas en el país, por explosiones de gasoductos, bueno que alguien me explique porque hay cientos de personas que no han sido localizadas tras las explosiones del 22 de abril en dondeCarlos Salinas de Gortari era el presidente, o los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; no quitemos el dedo del renglón que el Partido Revolucionario Institucional gobernó al país por 80 años, de los cuales se generó este caos, esta violencia que abruma, que duele y que no permite vivir en paz.

El actual gobierno tendrá que cambiar la estrategia, porque ni el combate frontal funciona como el sexenio de Felipe Calderón, ni tampoco los pañuelos blancos de paz y abrazos como en la administración actual que encabeza Andrés Manuel López Obrador, acciones que buscaban la reconstrucción de la paz, a través de la educación en valores y pertenencia nacional, de ahí en más no hubo estrategias buenas para hacer frente a este tema que lleva décadas anquilosado en México y América Latina.

Lo que sí, los ciudadanos debemos ser realistas, sobre todo estando conscientes de que estas actividades nunca van a terminar, por múltiples razones, la principal de ellas es que Estados Unidos de América, es el consumidor principal de la droga en todo el mundo, y el chivo expiatorio, siempre será México, pero esta guerrita tiene otros fines, pues la visión expansionista y la ambición de los líderes de la nación de las barras y las estrellas, no conocen límites, y el tema de la violencia, inseguridad y delincuencia organizada, le queda bastante bien para justificar el meter sus narices en México, pero nunca controlando su problema de consumo de raíz.

En pocas palabras se ve mal la oposición metiéndole ruido a un tema que para empezar, se originó y fortaleció en sexenios priístas, la misma campañita que están haciendo a AMLO, se la hicieron a Felipe Calderón, pero enmudecieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto ¿Por qué será? Es obvio que el PRI está en la lona y busca desesperadamente retornar al poder y recuperar todas las posiciones que perdió ¿el Partido Acción Nacional se prestará a levantarlo del suelo? Creo que debe valorar la oposición cuales sumas convienen para el 2024.

Mientras tanto en Colima se sigue viviendo una jornada horrenda de violencia, ejecutados, descuartizados, desaparecidos, vehículos y casas incendiadas, son las noticias que encabezan los titulares informativos, necesitamos que la presencia de las fuerzas armadas federales ya comiencen a dar resultados, sobre todo se salvaguarde la seguridad de los ciudadanos que nada tenemos que ver con esos asuntos, es lo justo y es lo correcto.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMO 1: en el marco del aniversario luctuoso del ex gobernador Gustavo Vázquez Montes, muchos se desgarraron las vestiduras por que los familiares se identifican con la gobernadora Indira Vizcaíno, y es que hay sucesos que no se olvidan, el siempre gobernador dejó un grato recuerdo en los colimenses, su partida inesperada deja muchas interrogantes. Después de varios sucesos dolorosos la familia retoma el rumbo, es su derecho elegir con quien asociarse, que pensar y que decir, algún día saldrán muchas historias, lo que sí es que la valentía de quienes iban a bordo de ese avión será recordada siempre, pues murieron en el cumplimiento de su deber.

REMO 2: hay personas con maldad y con ambición, pero cuando estas se combinan no las vuelve tóxicas, las convierte en demonios, y así andan por la vida destrozando a las demás personas, algunos otros, aferrándose al poder, a seguir vigentes a como dé lugar, finalmente tienen los medios económicos para hacerlo. Lo más triste del caso es que su maldad las y los conserva, tanto así, que ni el Covid los quiso. Después daré nombres, algunos de ellos se autonombran consejeros políticos estatales y otros ya andan con el divide y vencerás en el Congreso del Estado.