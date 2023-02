Red de Mujeres exigen al Gobierno Estatal resolver denuncias por violencia de género de tres funcionarios estatales

*Hacen un llamado al Congreso Local, al Pleno y a la Bancada de Género para que garanticen la Cero Tolerancia a la Violencia de Género en el Estado de Colima.

*La violencia contra las Mujeres se encuentra desbordada en todos los niveles y alcances de la sociedad.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Red Colimense por los Derechos Humanos de las Mujeres, exigió por medio de un comunicado al Gobierno Estatal resolver denuncias por violencia de género de tres funcionarios estatales.

A continuación, el comunicado íntegro:

Esta violencia no es reciente, ni del momento, tiene añejados años penetrando las entrañas más sensibles de la sociedad y con ella de todas sus estructuras incluyendo la institucional. Erradicarla si bien es cierto es tarea de la sociedad y de todos los órdenes y niveles de gobierno requiere más que discursos y diálogos; requiere de hechos concretos, de acciones afirmativas que reflejen una política de cero tolerancia a la violencia de género contra las Mujeres.

Si se busca erradicar la violencia desde las instituciones y en conjunto con la sociedad, estas instituciones deben congruentes, estar presididas por personas que reúnan los requisitos de la 3 de 3, a saber: a) NO ser deudor de pensión alimenticia, b) NO ser acosador sexual y 3) NO ser agresor de Mujeres.

Por ese motivo, hemos impulsado la #3de3 para que personas misóginas no lleguen al poder y repliquen la violencia de género. En ese sentido impulsaremos una serie de acciones que frenen la violencia de género y se pueda implementar de manera efectiva le Ley #3de3 en el estado de Colima.

En ese sentido, hacemos un enérgico llamado al Gobierno del Estado para que revise con prontitud y transparencia, con participación de esta sociedad civil, los expedientes abiertos en contra del Subsecretario de Administración Víctor Manuel Torrero, al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE) de Colima, Vicente Reyna Pérez y del Director de CIAPACOV, Vladimir Parra Barragán, en cuyos casos se ha determinado que en el ejercicio de funciones actuales o previas realizaron actos de violencia de género en contra de las mujeres, por lo que definitivamente no pueden seguir al frente de dichas instituciones pues un curso de capacitación no transforma las conductas misóginas. Las víctimas de esta violencia de género han hecho pública la nula atención y reparación del daño y ante ello las feministas no podemos estar ajenas.

Por otro lado, hacemos un enérgico llamado al Congreso del Estado, a su Pleno y a la Bancada de Género a posicionarse y actuar en congruencia con la atención a la violencia de género, para así hacer efectiva la recomendación de CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA.

Está próximo el día 8 de marzo y en un estado donde los Feminicidios se cuentan por cientos y la violencia intrafamiliar se necesita pasar de las justificaciones y discursos del pasado a los hechos y las acciones del presente. Insistimos, con congruencia y perspectiva de derechos humanos y de género.

