Reconoce Héctor Magaña Lara que la salida de Margarita Moreno del PRI-PAN ‘le pega a la Coalición’

*Sin embargo afirma que en el PRI siempre se apoyó a la alcaldesa; ‘respetamos su decisión, pero no la compartimos’.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El rompimiento de la alcaldesa de Colima Margarita Moreno con el PRI y con el PAN, y su posterior incorporación a Movimiento Ciudadano, “claro que si pega al PRI, a la Coalición Electoral con el PAN”, reconoció el Coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, Héctor Magaña Lara, quien agregó que no reconocerlo sería un error.

Magaña Lara, sin embargo, no coincidió con la alcaldes de la capital de Colima en esa decisión, pues dijo que “en el PRI en todo momento se le ha respaldado y en todo momento se le ha apoyado, incluso el 15 de diciembre cuando el PAN se levanta de la mesa de negociaciones y fue precisamente por la postura firme que tuvimos en el PRI de apoyar a nuestra compañera Margarita Moreno”.

Mencionó que “en ningún momento en el PRI se le ha negado el dialogar, y en ningún momento el PRI le ha generado violencia política, para nada, al contrario, siempre ha sido de respaldo, de apoyo”.

El legislador priista dijo que “llama la atención que a 20 días de que venza el plazo para el cierre de los registros federales, se dé este movimiento que ya ella había venido anunciando con una serie de acciones y que todo indicaba que se iba a ir a Movimiento Ciudadano”.

Reitero, sin embargo, que la decisión de Margarita Moreno “la respetamos, no la compartimos, pero lo que lamentamos mucho es que trate de confundir por supuesto a la militancia priísta, porque evidentemente las cosas no son así.

“Fue una decisión que ella toma y que evidentemente nada tiene que ver con el PRI y con la alianza PRI-PAN, pues hasta el momento ninguno de los dos institutos políticos ha emitido la convocatoria para los procesos internos y definir a los precandidatos a los cargos de elección popular en el tema local”.

Agregó que “ahorita no estamos en el momento de ponernos a ver quiénes son los mejores prospectos para las presidencias municipales y las diputaciones locales; estamos ahorita inmersos en los procesos para registrar a nuestros candidatos federales de la Coalición, en consecuencia, ella no puede decir que en el PRI se le cerró la puerta, o que en el PRI no se le apoyó, porque no hemos llegado aún a esa instancia”.

Héctor Magaña destacó que “eso es algo importante que tiene que tomar en cuenta la militancia del PRI, que las personas reflexionen, que analicen, yo conozco a muchas personas que de alguna manera han apoyado a Margarita, a muchos actores dentro del partido. Les pido que no se dejen guiar por una decisión personal y de grupo, que evidentemente quiere confundir a la población”.

Insistió finalmente en que en este momento, “no estamos en el tiempo de las definiciones en lo que se refiere a las candidaturas en el tema local”.