Recomienda IMSS seguir planes alimenticios de nutricionistas dietistas y evitar el consumo de ‘productos milagro’

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Uno de los propósitos al iniciar un nuevo año es adoptar un mejor estilo de vida y con ello lograr bajar de peso, en ese sentido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima aconseja a la población alimentarse saludablemente todos los días, evitar el consumo de “productos milagrosos” o hacer dietas muy rigurosas.

Sandra Araceli Arias Ríos, nutricionista dietista con adscripción al Hospital General de Sub Zona y Medicina Familiar (HGS/UMF) No. 4, del IMSS Colima, hizo un llamado a la población para evitar el consumo de “productos milagrosos” los cuales en ocasiones no están regulados para su consumo y prometen la disminución rápida de peso al ingerir polvos, licuados, batidos o pastillas; estos productos son potencialmente peligrosos debido a que no existe un sustento científico que avale su efectividad.

El consumo se hace sin considerar antecedentes personales de salud, ocasionando complicaciones leves como alergias o graves; como daño a órganos, entre ellos hígado o riñón, incluso causar la muerte.

Comentó la nutricionista que un peso saludable brinda múltiples beneficios al organismo siempre y cuando esta pérdida de peso esté asociada a hábitos saludables como alimentación balanceada, práctica de actividad física y consumo de agua simple.

Señaló que para lograr un adecuado estilo de vida, es necesario organizar un plan de alimentación y realizar ejercicio físico ya que el resultado de esto es una mejor calidad de vida en todos los aspectos.

Arias Ríos, mencionó que el IMSS cuenta con servicios de nutrición a los cuales se puede acceder a través de la consulta de medicina familiar donde se realiza un plan acorde a las necesidades calóricas de cada usuario basado en “El Plato del Bien Comer” disponible en la página http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/platobiencomer, que indica cómo se deben incluir los tres grupos de alimentos en los diferentes tiempos de comida, dividiendo el plato en tercios; el primero contendrá verduras y frutas frescas y de temporada; que proporcionan vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, el segundo con cereales, los cuales son la principal fuente de energía y el último tercio con leguminosas, oleaginosas y alimentos de origen animal, que ofrecen proteínas bajas en grasa, de esta forma estaremos consumiendo los nutrimentos necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo.

Por último, sugiere que si una persona requiere mejorar sus hábitos y bajar de peso debe acudir a asesorías sobre temas de nutrición con profesionales especializados en el área, en este caso los nutriólogos. En las asesorías se brindará información relevante para mejorar su estilo de vida con base en sus necesidades personales o familiares, calculando las calorías, elaborando plan de alimentación personalizado y seguimiento del mismo. Menciona la importancia de seguir las recomendaciones de un profesional del área de salud ya que las dietas que prometen bajar rápidamente de peso pueden traer consecuencias nocivas.