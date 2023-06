Realizan seminario virtual sobre gastronomía de Indonesia y México

*Participaron la UdeC a través de la Facultad de Turismo, la Universidad Atma Jaya, y las embajadas de ambos países.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Universidad de Colima, mediante las gestiones de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica y la participación de la Facultad de Turismo, formó parte del proyecto de colaboración internacional Online Seminar: Exploring the Flavors of Mexico and Indonesia (Seminario en línea: Explorando sabores de Indonesia y México)

Cabe destacar que este seminario fue promovido por la Embajada de México en Indonesia y se organizó en el marco del 70 aniversario de las relaciones entre ambos países. Consistió en dos sesiones en línea que se realizaron los días 18 y 25 de mayo del año en curso.

En la primera sesión, Ruth Jael Sugías Elizalde y el chef José de Jesús Solís Marín, profesores de la Facultad de Turismo de la UdeC, dictaron la conferencia: “Patrimonio cultural y gastronómico de México”. La atendieron estudiantes de la Escuela de Turismo de la Universidad Atma Jaya, en Indonesia

Esta sesión fue inaugurada y presidida por el Embajador de México en Indonesia, Armando G. Álvarez; Ana Cecilia García Valencia, directora General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica; Eko Widodo, Decano de la Faculty of Business & Communication Science de la Universidad Atma Jaya y Rafael Covarrubias Ramírez, director de la Facultad de Turismo.

La segunda sesión estuvo dedicada al Patrimonio Cultural y Gastronomía de Indonesia, a cargo de Astuti Kusumawicitra Laturiuw y Titis Puspitarini, profesoras de la Facultad de Turismo de la Universidad Atma Jaya, así como por Ayndri Prakoso, chef ejecutivo de Novotel, en Jacarta. Se dirigió a estudiantes de la Facultad de Turismo en Colima.

La última sesión fue presidida por Cheppy T. Wartono, Ana Cecilia García Valencia, Eko Widodo y Rafael Covarrubias Ramírez, quien dijo que este seminario significó una oportunidad para generar nuevas áreas de colaboración internacional.

Por último, Rafael Covarrubias dijo que las y los estudiantes de ambas universidades conocieron las características de cada cultura y su gastronomía, así como la influencia de la cocina de indonesia en la mexicana a través de especias como el jengibre, clavo y la canela, entre otros.