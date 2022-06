Realizan Paro Laboral maestros de Escuelas de Educación Especial

*Todos los planteles Realizan un paro técnico”. *Exigen la salida de la jefa del Departamento de Educación Especial, Sara Alexia Reyna Rincón.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Alrededor de 450 maestros de Educación Especial iniciaron este jueves 9 “un paro laboral técnico”, en demanda de la destitución de la jefa del Departamento de Educación Especial, Sara Alexia Reyna Rincón, “debido a que no cumple con el perfil, por lo que trabajarán bajo protesta hasta que no sean atendidos en su demanda”.

Para ello, los maestros colocaron carteles informativos en los diversos centros escolares con la finalidad de notificar a los paterfamilias de esta situación.

Este es el tercer día de movilización y acciones de protesta que realizan maestros de Educación Especial en el Estado, pues insistieron en que la jefa del Departamento de Educación Especial, Sara Alexia Reyna Rincón, “no tiene el perfil académico, no tiene el liderazgo, no tiene la visión, no tiene las habilidades técnicas, ni pedagógicas para el desempeño de la función y no existe el respeto hacia los subordinados de una cuestión jerárquica”.

Es de señalar que los maestros asistieron a sus respectivos centros de trabajo y se encuentran en este Paro Técnico.

Destacaron que la funcionaria lleva ya cinco meses en el cargo, tiempo en el que le dieron la oportunidad para desempeñarse conforme a los retos del puesto, pero no fue así, por lo que piden al secretario de educación del Gobierno del Estado, Adolfo Núñez González, que nombre a otra persona que cumpla con el perfil.

Es de señalar que el pasado martes, los maestros inconformes con esta funcionaria realizaron una manifestación ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y se reunieron con su titular Núñez González, sin que se hayan obtenido compromisos concretos de parte de este para solucionar el conflicto.

“En todas las escuelas, el movimiento va a seguir al interior, trabajando, pero manifestando la inconformidad”, aseguraron los maestros paristas.