Realiza Universidad etapa regional del Space Apps Challenge Colima

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este fin de semana, la Universidad de Colima realizó la competencia “NASA Space Apps Challenge Colima 2021”, en la que un total 51 estudiantes universitarios conformados en 11 equipos presentaron sus respectivos proyectos para obtener un pase a la etapa global de la competencia. Al presidir la inauguración, el rector Christian Jorge Torres Ortiz celebró este tipo de iniciativas “que fortalecen el desarrollo de la cultura digital en la Universidad, lo cual hoy en día es una necesidad y una convicción institucional”.

En su intervención, el rector reconoció el trabajo de los 15 profesores que guiaron los proyectos elaborados de manera intensiva por las y los estudiantes, durante 48 horas, el pasado fin de semana: “Es un gusto conocer a los creadores de estos proyectos, estudiantes del Bachillerato 4 y de las facultades de Telemática, Ciencias, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que han respondido con su propuesta a uno de los 28 retos marcados por la NASA para este concurso”.

Por último, además de la parte teórica y técnica, Christian Torres Ortiz destacó el trabajo en equipo realizado por los estudiantes, pues “para elaborar un proyecto de esta naturaleza es necesario sumar las fortalezas de cada uno con el fin de lograr el objetivo; este reto virtual es un ejercicio que les puede dejar muchas enseñanzas para su formación profesional, incluso para su vida personal”.

NASA Space Apps Challenge es un hackathon internacional dirigido a estudiantes y profesores en las áreas de ciencias, programación, tecnología, diseño e ingeniería, entre otras, para resolver retos de nuestro planeta y más allá, en una jornada de dos días en la que los participantes trabajan en equipo desarrollando propuestas de solución que utilizan las tecnologías de información para resolver alguno de los 28 retos del concurso. Es organizado por la NASA desde hace diez años. Para la edición 2021 se registraron más de 28 mil participantes de 160 países y se llevó a cabo en 323 diferentes locaciones de todo el mundo, entre ellas la Universidad de Colima.

Este año, a través de la Dirección General de Integración de las Tecnologías de Información, se organizó el evento en su etapa regional, en la modalidad virtual, con el fin de contribuir al desarrollo de la cultura digital en la UdeC, sobre todo entre las comunidades de estudiantes y profesores de áreas relacionadas con las ciencias y las ingenierías.

Por su parte, el coordinador general de Tecnologías de Información, Juan José Contreras Castillo, destacó en su intervención el importante aprendizaje y desarrollo de competencias que los estudiantes obtuvieron al realizar sus proyectos y que serán, continuó, “de gran apoyo para su formación; una vez que se elijan a los dos equipos ganadores, éstos podrán participar en una etapa a nivel internacional, y tal vez ser seleccionados para una etapa de reconocimiento por parte de la NASA”.

En su turno, el director de Integración de las Tecnologías de Información, Argenis Mondragón Beltrán señaló que “la UdeC comparte el ideal de resolver problemas estando unidos, compartiendo recursos y aportando el talento que cada uno de ustedes posee”.

Una vez que se presentaron los once proyectos, y tras un periodo de deliberación por parte del jurado, se otorgó el primer lugar al equipo SilverHawks, integrado por los y las estudiantes de la Facultad de Telemática, Regina Espinosa González, Laura Durán Flores, Jesús Gutiérrez Torres, Alejandra Velazco Baltazar y Jair Figueroa Rodríguez, quienes desarrollaron la aplicación “CrewSpace Adventure”, con la asesoría de los catedráticos Ángel Rodríguez Ortiz y Neith Guzmán Benavides.

El segundo lugar le fue para el equipo Four Team, integrado por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Electromecánica Anmar Mora Martínez, Josué Guevara Hernández, Luis Alvarado Barajas y Salvador González Figueroa, quienes bajo la asesoría de Aurelia Alcalá Rodríguez diseñaron la aplicación “Project monitoring system for physicochemical variables in the sea”.

Como tercer lugar fue elegido el equipo TimRocket, conformado por los alumnos de la Facultad de Ingeniería Electromecánica Fernando San Miguel López, Elizabeth Miguel Gómez, Samuel Buitrón Mendoza e Ignacio Deniz Navarro, quienes contaron con la asesoría de los profesores Alejandro Sánchez Rodríguez y Fernando Ceballos, para la realización de la app denominada “ATV Pandemic”.

El jurado estuvo integrado por reconocidos expertos y académicos universitarios, entre los que se encuentran María Andrade Aréchiga, Juan Cruz Pérez, Ángel Durán Fonseca, Arianna Sánchez Espinosa, Julio Hernández Díaz, Antonio Guerrero Ibáñez, Elia Serratos Chávez, Pablo Rodríguez Godínez, Manuel Ramírez Alcaraz y Lourdes Galeana de la O.

Las y los ganadores serán reconocidos por la NASA a nivel global y recibirán una invitación para visitar sus instalaciones y, en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan, presenciar el lanzamiento de una nave espacial.