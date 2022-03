Realiza alumno de doctorado estancia de investigación en Estados Unidos

*Walter Serrano, estudiante del doctorado en Ciencias Médicas de la UdeC, busca identificar biomarcadores que puedan anunciar con anticipación la aparición del Alzheimer.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Walter Serrano Moreno, estudiante del doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, realizó durante dos semanas una estancia de investigación en el Medical & Clinical Laboratory Sciences de la Auburn University de Montgomery, en Alabama, Estados Unidos, en la que realizó análisis bioquímicos para su proyecto doctoral.

Estudios recientes, comentó Walter Serrano en entrevista, “han identificado que tener niveles bajos de vitamina D es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer, de ahí que entender la relación que tienen estos biomarcadores con la vitamina D nos podría ayudar a identificar algunos cambios que pueden aparecer hasta 10 o 15 años antes de que se dé el diagnóstico de esta enfermedad”.

Por este motivo Serrano Moreno, junto con sus asesoras Mónica Ríos Silva y Xóchitl Trujillo-Trujillo, del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas y su co-asesor de tesis, José Moncada Jiménez, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica buscan, mediante colaboraciones internacionales, dar respuesta a este proyecto de investigación.

“Mi proyecto busca correlacionar la vitamina D con tres biomarcadores sanguíneos de la enfermedad del Alzheimer; para lo cual requerimos de un kit para cada marcador y necesitamos analizarlo dos veces. Esto es, se ocupan 12 kits, además de las condiciones para realizar los análisis. Por eso, junto con José Moncada buscamos financiamiento para analizar estas muestras. La opción era aprovechar la colaboración internacional que tenía mi co-asesor”.

“Mis asesoras -continúo- me apoyaron y comenzamos a trabajar en el proyecto, que finalmente aprobaron y tiene un financiamiento de casi cinco mil dólares. Esta colaboración internacional no sólo me permitió venir a trabajar en el laboratorio, sino que además estudiantes de José Moncada, de la Universidad de Costa Rica, vinieron a recibir entrenamiento”.

Para el estudiante de doctorado, esta cooperación internacional no sólo le ha permitido concluir con los análisis de su tesis doctoral, sino que también pudo analizar las proteínas beta-amiloide 40 y 42, marcadores que también están relacionados al Alzheimer; “con el análisis de estas dos proteínas, la investigación es más completa; sin embargo, no forma parte de la tesis, ya que parte del compromiso de la colaboración es que surjan publicaciones científicas y es en ellas donde aparecerá el resultado de este análisis”.

Finalmente, el estudiante de doctorado resaltó la importancia que la Universidad de Colima le da a la internacionalización, en las colaboraciones de investigación, desde que son estudiantes, “ya que de este modo podemos aportar nuestro grano de arena para la sociedad. Agradezco a la Universidad y a mis asesores, por impulsar la investigación”.

Los análisis finales del proyecto “Correlación de los niveles árticos de vitamina D y proteína precursora de beta amiloide en adultos mayores” fueron financiados mediante una colaboración entre David K. Johnson, profesor investigador de la University of California Davis (UC Davis) y director del UC Davis Alzheimer’s Disease Center-East Bay, y Kyle Taylor, profesor investigador y Director del Medical & Clinical Laboratory Sciences.