Rafael Nadal gana Roland Garros y suma 22 títulos de Grand Slam

*Este domingo Rafael Nadal venció a Ruud en la Final del torneo francés.

Francia.- Tras ganar el Roland Garros por decimocuarta ocasión este domingo ante Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0, Rafael Nadal se colocó como el máximo victorioso en esta competición de Francia, misma que ganó por primera vez en 2005 ante el argentino Mariano Puerta.

En 2006, 2007 y 2008 Nadal también se consagró campeón de la Copa de los Mosqueteros, y regresó en 2010 tras vencer a Robin Söderling. En 2011, Rafa hizo lo suyo ante Roger Federer.

En 2012, 2013, 2014 también se alzó con el título del Roland Garros. Tres años más tarde, en 2017, consiguió su décima copa. Roland Garros se vio dominado por el español hasta 2020, donde consiguió su decimotercera Copa de los Mosqueteros.

El español Rafael Nadal agrandó este domingo su leyenda sumando un nuevo triunfo en Roland Garros, el decimocuarto de su carrera, con lo que totaliza 22 títulos del Grand Slam y se aleja a dos del serbio Novak Djokovic como el tenista con más ‘grandes’ de la historia.

No fue la mejor Final, pero sí una de las de más mérito de las 14 que ha disputado Nadal sobre la arcilla de París, porque llegaba a la capital francesa sin apenas rodaje, martirizado por un pie izquierdo que, había advertido, le provoca grandes dolores.

Pero el hambre de mantener en la Philippe Chatrier el cetro que el año pasado le arrebató Djokovic le hizo sobreponerse para buscar añadir un peldaño más al mito que le rodea. Unos meses después de levantar en Melbourne el Abierto de Australia, encadenó los dos primeros grandes del año por vez primera en su vida y aunque suenan los tambores que anuncian pronto el final de su carrera, nadie ya se atreve a enterrarle.

Con información de Record.

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022