¿Quieres recuperar tu Afore?

México.- Uno total de 40 mil millones de pesos no reclamados por trabajadores a las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afores) serán enviadas en días siguientes al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Las cuentas de ahorro que se incluyen en este traslado de recursos son las de aquellos trabajadores de 70 años o más que no han tenido movimientos en más de 10 años y que tampoco han sido reclamadas por los titulares o los familiares.

El pasado 19 de junio se reunió por primera vez el comité de gestión del Fondo de Pensiones para el Bienestar, en donde se acordó que los recursos para completar el las pensiones de otros jubilados a un 100 por ciento de su último salario comenzará el 1 de julio, por lo que echaron a andar la transferencia del dinero.

“Ya se prepararon y se discuten lineamientos para la administración de estos recursos. Hace un par de días ya se hicieron los primeros anuncios sobre echar a andar el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este es un compromiso del presidente (Andrés Manuel López Obrador) que implementa la Secretaría de Hacienda junto con las otras agencias”, dijo Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso administrado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico), quienes tienen la función, además de custodiar los recursos, buscar vías de financiamiento e inversiones para hacer crecer el dinero acumulado que atienda la falta de dinero en las cuentas de trabajadores ya jubilados.

Cómo reclamar el dinero de una cuenta de Afore abandonada

Cabe recordar que el dinero de los trabajadores que administran las Afores no prescribe, pasen los años que pasen, las personas no pierden el derecho sobre los recursos y pueden reclamarlos.

Si conoces a alguien que tiene más de 60 años y no reclamó el dinero que pudiera tener en una cuenta de ahorro en una afore, tiene la opción de pedir los recursos acumulados en la subcuenta de retiro o si algún familiar falleció y nadie reclamó los fondos que acumuló en una administradora de pensiones, puede pedirlo.

Ya que después de 10 años en que los titulares de las cuentas no reclamaron el retiro de su dinero,el IMSS puede pedir el importe de las cuentas individuales y depositarlo dentro de una reserva técnica donde lo estará administrando, sin embargo, en caso de que, con el tiempo el trabajador pida sus recursos, el Instituto deberá entregarlo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), actualmente existen 74.4 millones de cuentas y de éstas se estima que en más de 18.5 millones el dinero que concentran no ha sido reclamado, de esa cantidad, 9.5 millones corresponden a trabajadores que están en activo, pero que no se han registrado en su afore y 8.9 millones son fondos inactivos, es decir, que en más de seis meses no han tenido movimientos.

Con información de TeleDiario