¿QUIÉNES PARA ALCALDES EN 2024?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

En Colima y en todo el país el domingo 2 de junio de 2024 será el día de las próximas elecciones, se estiman que más de 95 millones de mexicanos acudiremos a las urnas a elegir a quien será la o el presidente de México número 66, y mejor dicho la sucesora de Andrés Manuel López Obrador porque analizamos que será mujer, entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez ambas en los grupos más fuertes y polarizados de México, porque el Movimiento Ciudadano sigue perdido. Al corte del pasado 31 de agosto de 2023, el listado nominal se integraba con 97 millones 727,250 de ciudadanos que deberíamos salir a votar.

Ese mismo día también se elegirán más de 20,000 cargos de elección, entre ellos 128 senadores, 500 diputados federales y se renovarán nueve gubernaturas, así como los nuevos integrantes un gran número de diputados locales de los 31 congresos estatales.

ELECCIONES COLIMA 2024

Colima también designará a 25 nuevos diputados locales, 16 de mayoría por voto directo y 9 por representación proporcional, así como diez presidentes municipales con sus sindicaturas y 94 regidurías, así como a sus senadores y diputados federales. Los plazos para las precampañas de diputados locales y ayuntamientos serán del 15 de diciembre de 2023 al 3 de enero del 2024, porque las campañas oficiales serán del 5 de abril al 29 de mayo del 2024.

MANZANILLO

Es el municipio más rentable electoralmente del estado y Morena buscará mantener la presidencia municipal del puerto con dos prospectas Martha María Zepeda del Toro y Rosa María Bayardo. El frente opositor PRI, PAN y PRD es probable que designe a un importante empresario para competir ya que no se visualiza a nadie de los tradicionales. Pareciera que el puerto desea tener nuevamente a un gobernador o gobernadora como lo tuvo con Elías Zamora que siendo alcalde del puerto brincó a la gubernatura, aunque el no es originario de Manzanillo, pero la hoy alcaldesa de Morena Griselda Martínez se va de candidata a senadora y por lógica buscará la gubernatura.

COLIMA CAPITAL

Debido a que el municipio de Colima representa a la capital del estado siempre ha sido muy disputada y muy competida, sea o no el peldaño inmediato para buscar la gubernatura, actualmente la tiene el frente opositor PRI, PAN y PRD con Margarita Moreno González quien aceleró el paso para consolidarse mejor para buscar la reelección y es la mejor posicionada basado en la encuesta reciente de Mitofsky, supera a Riult Rivera quien es hoy diputado federal y desea también la alcaldía.

Morena en la capital tiene al mejor perfil en Viridiana Valencia Vargas actual Delegada Estatal de los programas federales de Bienestar quien ha realizado un activismo con las clases más vulnerables del municipio y ha estado en buena coordinación con los delegados federales para mejorar sus posibilidades, además tendrá mano en la operación política del gabinete estatal. En Colima Movimiento Ciudadano tiene a Jesús Dueñas que puede contender por la capital o por la Villa, más sin embargo la división nacional de este partido ha empañado su buena labor.

VILLA DE ÁLVAREZ

La activista alcaldesa Tey Gutiérrez Andrade está muy bien fortalecida porque quizás ya ni la conocen en su casa, porque se la pasa en las múltiples actividades del ayuntamiento resolviendo problemas, modernizó los semáforos, puso miles de lámparas de led en las colonias, pavimentó y colocó concreto en calles, y hasta inventó nuevas formas de entretenimiento ante la amarga delincuencia, creando el “festival del mariachi”, ahora está en el festival de la empanada, “Padrino mis empanadas” que termina el 4 de octubre, creo el “Botón Diana” de pánico en favor de todas las mujeres del municipio para en caso de emergencia, que podría aplicarse también para todo el estado, muy difícil le ganará Morena y peor cuando está dividida pues a Memo Toscano quien pretende jugarla de nuevo, pero a su vez le están dando masaje y poniéndole los guantes a Vladimir Parra para que gane la Villa.

TECOMÁN

El municipio iguanero fue abandonado desde hace muchos años por el PRI y el PAN, lo ganará Morena, con el liderazgo del diputado Armando Reyna Magaña es el aspirante morenista más fortalecido a pesar de los golpes de la oposición pretendiéndolo bajar del caballo, sin dudas gana de calle, inclusive hasta su hermana Alicia Reyna podría ganar por razones de género ya que está ampliamente reconocida por su labor altruista en diferentes asociaciones ciudadanas, no se ve otro morenista más fuerte. El frente Opositor no ha proyectado a nadie, aunque tiene a dos prospectos tradicionales a Oscar Ávalos Verdugo quien dicen ya tiene un pie en Morena y a Noé Pinto de los Santos que está mejor identificado con la raza tecomense.

¿Y SI GRISELDA MARTÍNEZ SE VA AL FRENTE OPOSITOR?

Por último, vale la pena mencionar un posible escenario basado en el comentario de una líder de colonia del Barrio 4 del Valle de las Garzas en Manzanillo, porque precisó lo siguiente; “En política nada es seguro, y de un rato a otro cambian las cosas los partidos y los partidos todos, siempre nos mandan a volar, ¿Qué pasaría si Griselda Martínez no logra lo que quiere? y nos vamos con ella a la oposición, ya tuvimos una reunión Griselda con muchas líderes y le dijimos que, si no aceptan a Martha Zepeda como candidata a la presidencia que se vaya Griselda mejor de senadora con el frente opositor y así ganamos las dos candidaturas, la senaduría y la presidencia municipal de Manzanillo, hasta recordó que la misma Griselda Martínez declaró públicamente ante medios cuando inició a gobernar que no era de Morena”. No cabe duda que hasta las mujeres de barrio saben de política.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.