¿QUIÉN ENTERRÓ AL PRI EN COLIMA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Los comités tanto del PRI nacional como el estatal fueron estrepitosamente derrotados recientemente, ambos cavaron su propia tumba, perdieron la presidencia hace tres años y hace unos meses las gubernaturas, ni duda cabe que la gente pide un cambio, y que lamentablemente el tricolor no pudo renovarse y adaptarse a las exigencias de una nueva sociedad cada vez más despierta y demandante.

La soberbia y los errores del ex presidente del país, Enrique Peña Nieto empezando por el famoso conflicto de la Casa Blanca y con los abismales errores de casi la totalidad de los gobernadores, incluyendo el de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, quien aceptó haber adquirido un condominio en la Ciudad de México, en mayo de 2018, con un valor de 27.7 millones de pesos, pues aunque haya negado su incremento en su patrimonio durante los primeros años de su administración y medio justificado su inversión, la sociedad colimense jamás lo vio bien, y menos los priístas, al igual que le ocurrió a Peña Nieto, pues desde que denunciaron la adquisición de la famosa Casa Blanca nadie le creyó ni a él ni a su ex esposa.

El Partido Revolucionario Institucional ha definido la historia contemporánea de México desde su fundación en 1929 hasta el triunfo de Vicente Fox en el 2000 y después de Felipe Calderón, para luego retomar Enrique Peña Nieto. Lo que nació como un proyecto revolucionario que buscaba reestructurar la sociedad mexicana se convirtió en un sistema de partido hegemónico en el que la concentración del poder, las prácticas autoritarias y la corrupción dieron forma a un sistema popularmente conocido como la “dictadura perfecta”, desde 1930, todos los presidentes mexicanos han concluido sus mandatos tras los seis años correspondientes y sin posibilidad de reelección. Tampoco se ha dado desde entonces ningún golpe de Estado militar y, hasta la actualidad, la Constitución de 1917 se ha mantenido vigente otorgando al país una estabilidad institucional que destaca, sobre todo, al compararse con los demás países de la región.

El ex presidente Enrique Peña Nieto reconoció el triunfo de Andrés Manuel López Obrador apenas minutos después del anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) hiciera públicos los primeros resultados. El rostro del presidente era de incredulidad, a pesar de que su discurso estaba dirigido hacia la conciliación tras los comicios. “Me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente”, así lo dijo en un mensaje emitido en cadena nacional, lo que dio tranquilidad en la sucesión presidencial.

El derrumbe del PRI en Colima y en los estados del país proviene en gran parte del hartazgo social nacional en los últimos años, el rechazo general social se incrementó por los errores y descaro del presidente y de los gobernadores en el manejo de los recursos, por tal motivo la gente buscó otra nueva alternativa del cambio, pero como ya había gobernado el PAN doce años sin buenos resultados, por tal motivo se fortaleció y se consolidó Manuel López Obrador a nivel nacional como la mejor alternativa.

EL CASO DEL PRI EN COLIMA

La actual administración estatal que está por concluir fue conformada por un gabinete poco o nada comprometido con el partido, la mayoría de los Secretarios fueron considerados como de la élite de Colima, o los Fifí, nunca se pararon en las oficinas del tricolor, algunos nunca le abrieron las puertas de sus oficinas a la gente común y menos a la humilde, fueron invitados al equipo por recomendaciones nacionales y locales, el PRI fue marginado en las decisiones políticas del estado y además de que emprendieron una persecución política contra los cuadros del mismo PRI, inclusive ex presidentes del partido, como Francisco Anzar y Martín Flores, incluyendo a Mario Anguiano Moreno yen especial contra él como cabeza de un grupo y como ex gobernador, pues hasta un juicio político le entablaron al final de su sexenio lo que los dividió mucho y los debilitaba en los diez municipios, sobre todo porque el nuevo gabinete, además de dividirse entre ellos mismos golpeándose internamente, tampoco hicieron trabajo partidista, abandonaron al partido, pues hacer estructuras de poco o nada sirven si no los apoyan.

ERRORES DEL PRI ESTATAL

Si recordamos también los dirigentes del PRI del actual sexenio más que aciertos y acercamiento con las organizaciones estuvieron plagados de puros errores, asumieron una postura de Secretarios del Gabinete encerrados en su oficinas y hasta fueron multados por fungir como prestamistas, pues dicen que le prestaron la lana del partido a la CNC, por tal motivo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó una multa de 6 millones de pesos para el Comité Directivo Estatal del PRI, pues absurdamente el PRI en Colima otorgó un préstamo a la Liga de Comunidades Agrarias de Colima AC, denominada CNC, lo que según el TEPJF, constituye un uso indebido de los recursos públicos a los que este instituto político tiene acceso. Esta utilización inadecuada de los dineros, consideraron los magistrados, impide que se destinen a actividades que conforme a la ley pueden llevar a cabo los partidos.

El actual presidente del Comité Estatal del PRI y ex Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González por tal motivo tuvo que admitir que al PRIlocal lo multaron al no concluir la construcción de su edificio proyectado señalando que el ex legislador local y ex presidente del tricolor Rogelio Rueda Sánchez transfirió cerca de 16 millones de pesos del partido a su cuenta individual, sin precisar desvíos a otros rubros, como es el caso del mencionado préstamo irregular, declaración motivada por la pregunta de la multa aplicada al PRI por el INE y por las denuncias de algunos ex empleados del partido que presuntamente fueron despedidos. ¿Tendrá futuro el PRI en Colima? Definitivamente requiere de una reorganización a fondo, al igual que el resto de los partidos incluyendo Morena que inclusive ganó.