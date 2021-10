¿Qué sucedió ayer con WhatsApp, Instagram y Facebook? Zuckerberg responde

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Cerca de las 10:30 de la mañana, hora local de la Ciudad de México, usuarios comenzaron a reportar la caída de la varias aplicaciones, entre las que estaban WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger, todas ellas del grupo del que es propietario el empresario Mark Zuckerberg.

Fueron varias horas de caída, posteriormente, estas redes sociales comenzaron a tener una intermitencia, hasta cerca de las 18:00 horas que se regularizaron los servicios, momento en que los usuarios recibieron de golpe los mensajes que no habían podido recibir.

Ante esto, Mark Zuckerberg emitió una disculpa pública para sus usuarios: «Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today — I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about» (Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy. Sé lo mucho que dependes de nuestros servicios para mantenerte conectado con las personas que quieres).



Al respecto de esta caída, el blog de Cloudflare publicó que notaron que Facebook había dejado de anunciar las rutas a sus prefijos DNS. «Eso significaba que, al menos, los servidores DNS de Facebook no estaban disponibles. Debido a esto, el solucionador de DNS 1.1.1.1 de Cloudflare ya no podía responder a las consultas que solicitaban la dirección IP de facebook.com o instagram.com… Como consecuencia directa de esto, los resolutores de DNS de todo el mundo dejaron de resolver sus nombres de dominio».

La caída de apps tan necesarias en nuestra vida diaria como WhatsApp, Instagram y Facebook, solamente nos recuerda que el internet es un sistema complejo que depende de varios elementos para funcionar y si uno falla, comienza a colapsar.

Con información de El Universal