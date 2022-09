¿Qué opina Dani Alves sobre el futbol mexicano?

CN COLIMANOTICIAS

México.- Dani Alves dio su primera conferencia como jugador de los Pumas. El presente no ha sido el mejor para el brasileño con el conjunto universitario, pero califica el mal momento como “parte del proceso” de su nueva aventura.

Alves también enfatizó sobre el tema de las críticas que ha recibido y ve con normalidad que él sea el más señalado.

“Es normal que todo caiga a mi cuenta porque al final traigo conmigo una historia detrás y lo agradezco porque me enseñaron que si vas a pelear, pelea con los grandes. No hay otra manera que los chicos crean en lo que yo propongo en el trabajo, en pagar el precio por ser alguien, que no conformen con resultados, la fase está mala, pero no es mala, es diferente”, explicó.

Con información de El Universal