iPhone 14 Pro: ¿Fallas en la cámara al usar Instagram? Esto dicen algunos usuarios

CN COLIMANOTICIAS

México.- Nuevos reportes han surgido tras la venta en tienda de los iPhone 14 Pro, donde los usuarios indican que están teniendo fallas cuando usan la cámara en las redes sociales como Instagram.

Muchas personas ya han comprado sus nuevos equipos, razón por la cual los usuarios están publicando sus experiencias, aunque no todas son positivas.

Algunos videos en redes sociales, los iPhone 14 Pro Max que adquirieron presentan una falla en las cámaras al momento de usar aplicaciones de terceros como TikTok o Instagram.

La mayoría de usuarios que reportan estas fallas están indicando que la imagen que se mostraba en la pantalla se veía extremadamente temblorosa y se podían ver videos en los que el dispositivo emitía una especie de zumbido.

“Esto parece ser un problema de software, pero sigue siendo un error aterrador. Aquí hay un video de cómo es el movimiento de la cámara en TikTok”, indicó el usuario de Chance Miller en su cuenta de Twitter.

Asimismo, los usuarios de TikTok en un iPhone 14 Pro Max no fueron los únicos afectados por el fallo de la cámara, sino también los de otras redes sociales como Instagram y Snapchat.

This seems to be a software problem, but it’s still a scary bug. Here’s a video of what the camera shake/rattle is like in TikTok. https://t.co/Ecj99WQq1L pic.twitter.com/soQLRIB5gm

— Chance Miller (@ChanceHMiller) September 18, 2022