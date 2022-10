Protección Civil Cihuatlán monitorea playas y cauce de arroyos

*Por el momento no han generado problemas entre la población



Norma Osiris Moreno|CN COLIMANOTICIAS

Cihuatlán, Jal. – Con el propósito de evitar incidentes entre los pobladores por el alto oleaje y creciente de ríos y arroyos, personal de Protección Civil de Cihuatlán monitorea playas y cauces de arroyos del municipio.



Como se recordará esta el paso del Huracán Roslyn categoría 4, lo que dejara fuerte oleaje sobre las costas de Jalisco, por lo que se pide a la población no ingresar al mar, esta prohibido realizar cualquier actividad acuática en zona de playa, no se arriesgue y cuida a su familia.



Asimismo han recorrido el río Marabasco, arroyo seco y el pedregal, así como la laguna del Tule, que hasta el momento no representan un peligro para las familias que habitan las zonas aledañas.