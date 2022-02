Proponen PAN, PRI y PRD reformar la Constitución para crear el Sistema Nacional de Protección de Periodistas

*Los coordinadores parlamentarios Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa Cházaro plantean modificar los artículos 6º y 73 de la Carta Magna.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

(Notilegis).- Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD informaron que este miércoles presentarán una iniciativa de reforma constitucional para crear el Sistema Nacional de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, con carácter autónomo e integrado por diversos entes públicos.

En conferencia de prensa conjunta, los diputados Jorge Romero Herrera (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI) y Luis Espinosa Cházaro (PRD) precisaron que su propuesta plantea modificar los artículos 6º y 73 de la Carta Magna, para crear dicha figura y para facultar al Congreso a legislar sobre ella.

Los líderes parlamentarios sostuvieron que el actual Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, no funciona “porque el andamiaje legal no está debidamente estructurado y porque no tiene los recursos”.

Destacaron que el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo en México, y los comunicadores continúan siendo agredidos y asesinados.

El diputado Romero Herrera apuntó que con esta reforma ya no habría un solo ente del Gobierno federal atendiendo este tema, “sino sería el esfuerzo en conjunto de los tres niveles de gobierno y de los organismos que en la legislación secundaria determinaríamos”.

“Quiero que sepan que nosotros nos solidarizamos con lo que fuera su manifestación (de los periodistas) de hace una semana, que cuentan ustedes con nosotros, y que nosotros más allá de un discurso queremos con hechos legislativos dotar a este país de un sistema constitucional de protección al periodismo”.

El diputado Moreira Valdez apuntó que la propuesta se hace en un momento difícil que está viviendo la profesión del gremio periodístico.

“Vamos a tratar que en breve plazo se dictamine esta iniciativa y se lleve al Pleno, y si no se dictamina haremos público que no se dictaminó a favor, e incluso, si no se vota rápido en comisiones vamos a pedir que se suba al Pleno y que se discuta ahí”.

El diputado Espinosa Cházaro subrayó que no quitarán el dedo del reglón en este tema, porque la preocupación sobre la protección de la integridad de los periodistas ha traspasado fronteras.

“Nosotros, desde el PRD, decimos sí a la libertad de expresión, sí a la libre prensa, sí a la prensa crítica, porque sin una prensa que informe, que critique, que muestre lo que está haciendo el gobierno, emanado de donde sea, no hay democracia en nuestro país”.

En otro asunto, y a pregunta expresa, el diputado Moeira Valdez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dijo que es preocupante que los representantes de los grandes consorcios de la industria eléctrica no hayan acudido a la Cámara de Diputados a participar en los foros de Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica.

“Los foros no son adorno, son el momento de reflexión de las y los diputados para en su momento tomar la decisión, y sí estuvo muy mal que los empresarios no vinieran acá, porque hubo una invitación directa, votada por todos los partidos”, finalizó.