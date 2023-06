Pronostican intervalos de chubascos y temperatura de 35 a 40°C hoy en Colima

*Unidad Estatal de Protección Civil hace recomendaciones precisas para evitar golpes de calor, que eventualmente pueden ser mortales

CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que para Colima se pronostican intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, mientras que la temperatura máxima podría oscilar de 35 a 40 grados Celsius, ante lo que la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) del Gobierno del Estado de Colima recomendó no exponerse a la radiación solar en las horas de mayor intensidad –de 11 de la mañana a 3 de la tarde para evitar los golpes de calor.



Protección Civil Estatal Colima hizo un llamado a no realizar actividades físicas o deportivas al aire libre y a quienes acudan a balnearios, no exponerse al sol por periodos prolongados durante ese lapso, pues puede producirse una deshidratación y golpe de calor, que puede ser mortal, como ha ocurrido en otros estados del país.



La UEPC recomienda tomar agua natural con frecuencia (no bebidas endulzadas ni energizantes) aunque no se tenga sed, para mantener hidratado el organismo; usar ropa fresca, holgada y de colores claros, así como gorra, sombrero, sombrilla y lentes, para evitar daños a la piel y la vista. Es vital proteger a niñas, niños, personas adultas mayores o con alguna vulnerabilidad, así como a mascotas de compañía.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua), fuente oficial del Gobierno de México, indica hoy temperaturas máximas superiores a 45°C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila y Nuevo León; de 40 a 45°C en Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero; así como de 35 a 40°C: Colima, Morelos, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35°C: Estado de México (suroeste), Aguascalientes, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.



En el Pacífico Centro habrá cielo parcialmente nublado por la mañana y nublado por la tarde con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Michoacán y chubascos en Colima y Jalisco, los cuales se acompañarán de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.



Conagua informa que la zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero disminuye a 20% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y a 80% en siete días; se localiza aproximadamente a 720 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco y se desplaza al oeste-noroeste. Por otro lado, se prevé la formación de otra zona de baja presión al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, que mantiene 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.