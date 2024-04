PRIMER DEBATE

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Piensa mal y acertarás, yo no creo que los del INE se equivocaron con el formato que utilizaron. Con una sarta de preguntas, creyeron que favorecerían a Xóchitl, quien a través de la guerra sucia acabaría con la mejor candidata de la contienda, la Dra. Sheinbaum, ahí sí se equivocaron y terminaron por hundirla a la candidata ciudadana.

Después de ver el debate no hay mucho que opinar porque a leguas se pudo observar que los nervios traicionaron a Xóchitl, dejando ver que no se preparó, tampoco lo creo, debió prepararse, pero insisto lo nervios la traicionaron.

Y no es para menos, la formación académica, la experiencia y la madurez política entre ambas es abismal. No hay punto de comparación, pues mientras Xóchitl leía las respuestas, la Dra. Sheinbaum respondía con fluidez y conocimiento.

Y en este sentido conviene reflexionar que el Gobierno de México, desde su inicio, ha demostrado que su política humanista nos ha llevado por caminos seguros hacia estándares de bienestar que jamás se habían observado.

Los programas para el bienestar han elevado la calidad de vida de todas y todos los mexicanos, sin distingos de ningún tipo, todos parejos.

Los indicadores económicos, sobre todo los macros, reflejan una gran solidez de todas las acciones de gobierno y por supuesto que falta mucho por hacer, sobre todo en materia de seguridad. A propósito, este tema requiere de la unidad nacional, porque también se debe decir, que a los adversarios les agrada que haya inseguridad porque de ahí se agarran para estar golpeando al gobierno federal y de los otros dos niveles de gobierno donde ellos no gobiernan.

Los adversarios, desde que se dio el cambio de régimen han buscado la manera de desestabilizar al nuevo gobierno, despreciando y descalificando al pueblo, creyendo que siguen igual que antes, también se equivocaron porque gracias las benditas mañaneras, el pueblo hoy está muy despierto y atento a los que hacen unos y otros.

Regresando al debate, la candidata ciudadana el nerviosismo la llevó a comentar errores enormes, como querer preguntarles a los muertos, presentar las gráficas de cabeza y lo peor, colocar de cabeza el escudo de la bandera nacional, así como tener que leer cada una de las respuestas que daba a las preguntas de los moderadores.

Así las cosas, la pregunta de ¿quién ganó el debate? Sobra, sólo los pocos que apoyan a Xóchitl dirán que ella ganó.

También si preguntamos ¿quién perdió? La respuesta es obvia, perdió el INE.

Y no creo que para el segundo debate lo cambien porque si alargan los tiempos, Xóchitl se matará sola, ella no puede hilar más de dos o tres palabras, si la hacen hablar más tiempo entrará en serias contradicciones y no creo que a Claudio González y sus achichincles les convenga.

NADA ES VERDAD, NADA ES MENTIRA…

En política como en muchas cosas, las interpretaciones sobre un mismo hecho se pintan del color del punto de vista y las convicciones de las partes, algunas veces son matices de un mismo color, pero otras veces llegan a ser blanco o negro, según la postura de cada uno. Y lo mismo que en el deporte o la religión, en la política ponerse de acuerdo no es nada fácil.

Por tanto, es necesario llegar a puntos de coincidencia o acuerdos que requieren tomarse con prudencia y madurez, algo poco común hoy en día en que los valores son pisoteados e ignorados con exagerada facilidad.

Los problemas se complican cuando los responsables de impartir justicia o darle la razón a quien la tiene, tienen comportamientos de parcialidad o preferencia hacia algunas de las partes.

Y lo vemos todos los días, particularmente en el área del poder judicial, con cambios repentinos en las decisiones de los jueces; cambios que llevan la balanza de un lado al otro.

Ahora con las candidaturas, ante las elecciones del 2 de junio próximo, so pretexto de la paridad de genero o la residencia de los prospectos, son elementos que se utilizan para favorecer a los propios o afectar a los extraños.

Por tanto, si ese fiel de la balanza desempeñara sus funciones con honestidad, transparencia y respeto a la legalidad, todo sería mejor y diferente. Las fricciones entre unos y otros no serían tan ásperas.

Aclarando que venimos de un tiempo en que las leyes fueron moldeadas para justificar y favorecer a la corrupción, razones por las que urge una renovación de nuestra Carta Magna. Y hacerla más amigable con el pueblo mexicano.

Yo estoy plenamente seguro de que cuando la 4T llegue a todos los rincones de la patria y limpie a todas las instituciones de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, este país será grande, fuerte y próspero. Sin olvidar a los empresarios gandallas que tranzan a todo el que se les pone enfrente.

Si no me creen cálenle, hay mucho que ganar y nada que perder.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial está siendo usada para tratar de descalificar a uno de los mejores presidentes del mundo. Pero como dijo mi tío Kiko, les va a salir el tiro por la culata, y que el pueblo, gracias a las benditas mañaneras, despertó y hoy tiene los ojos muy abiertos, ya no se traga las mentiras de los que lo tuvieron con un pie en el cuello.

AL MARGEN

1.- Lamentable lo ocurrido en el Ecuador, La violación a los tratados internacionales y a nuestra soberanía es inaceptable.

2.- Me comentan que cuando se es juez o algo parecido, ser parcial produce buenas ganancias. ¿Será?.

