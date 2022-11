Primer Aniversario del gobierno estatal….

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado.

Ni regalando computadoras, ni con sus acuerdos pochos con Emiliano Zizumbo, ni con sus adoradas Rosi Bayardo y Viridiana Valencia, ni con sus monólogos de la Transformación, y mucho menos con las ayudaditas de su señor padre Arnoldo Vizcaíno, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha logrado subir en las encuestas que son para medir la aceptación ciudadana.

Esta sin duda es la más reciente, pero desde el mes de agosto en el ranking de gobernadores Indira Vizcaíno ocupaba la misma posición. Definitivamente estos resultados son derivados de sus decisiones de nombrar en algunas Secretarias y puestos clave a sus amigos, los cuales cada día demuestran que no son una ayuda para su gobierno.

Sin embargo parece que no escucha a nadie, creyendo firmemente que continuará avanzando pisoteando dignidades de quienes le ayudaron a llegar al gobierno y fueron en algunos casos despedidos y en otros, orillados a presentar una renuncia.

Además de sus aliados priistas que en 2024 le darán una gran lección y está por demás citar a los fundadores de Morena en la entidad, que no han sido considerados para ser parte de su gobierno, por qué ella lo dejo muy claro «es un gobierno, no un partido político» sin embargo, cuando le conviene si prioriza los intereses de un partido, para muestra, la pasada «elección para Consejeros» dónde votaron de todos los partidos políticos en dónde tiene aliados, los cuáles a pesar de haber servido para ganar dicho proceso, no han sido valorados y colocados en su administración.

Lo único que sobresale en su gobierno es la delincuencia y la violencia, el pésimo manejo de su comunicación social e imagen publica, en las que hay que decir que sobreabundan los trolls y los encargados de neutralizar comentarios desfavorecedores, así como el ir más allá y neutralizar páginas que representan la oposición.

De sus porristas podemos ver sus esfuerzos de contener los comentarios que cuestionan a la actual administración y las «plumas» que bien sea maiceadas, bien sea a control remoto, escriben maravillas en un estadio rebasado por la violencia y la delincuencia.

Así concluyó el primer año desastroso de su gobierno y como dijo Don Raúl Velasco del famoso programa Siempre en domingo, «Aún hay más»👌

En materia económica tras haber dirigido una psicóloga la Secretaria de las más importantes, no hay mucho que decir de avances, pero si comentar que la galería fotográfica es abundante.

¿Dónde está el crecimiento turístico? Nadie quiere venir a esta zona en la que la nota roja satura los titulares informativos.

¿Dónde está el impulso al campo? ¿Qué pasó con el sector pesquero? ¿Dónde está la viabilidad para el sector logístico? ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Por qué se sancionan a los manifestantes que bloquean carreteras o vialidades, incluso el acceso portuario? Ellos lo hicieron, si ellos, Indira, Arnoldo, Vladimir, etcétera y ahora lo reprimen.

¡Chulada de Gobierno!

No cabe duda, felices los colimenses, por la anestesiada reciente de los conciertos de la Feria de Todos los Santos. ¡Al pueblo Pan y Circo!