Presupuesto 2024 para la UdeC

PARACAÍDAS

Por: Rogelio Guedea

Si algo ha caracterizado la gestión del rector Christian Torres Ortiz ha sido la transparencia en el buen uso de los recursos financieros de nuestra máxima casa de estudios, haciendo incluso más de lo que se podría esperar en tiempos difíciles como estos que atravesamos ahora, y como ejemplo están acciones significativas que han podido cristalizar gracias a la buena administración de los recursos: piénsese tan sólo en la renovación de más de mil equipos de cómputo que se realizó hace unos meses en beneficio de muchos planteles de las institución, hecho inédito que no se había concretado desde hacía casi dos décadas. La Universidad de Colima, como se sabe, estuvo padeciendo un rezago antiguo en cuanto a las participaciones presupuestarias provenientes del Estado y esto creó complejidades financieras que, en ciertos momentos, obligaron a tener que salir a las calles para reclamar lo que, por derecho, le correspondía a la universidad en términos de su presupuesto estatal anual. Al propio rector Christian Torres Ortiz le tocó ya, en el último tramo del gobierno de Nacho Peralta, tener que alzar la voz para exigir el cumplimiento de este vital compromiso. La gobernadora Indira Vizcaíno marcó una ruta distinta desde el inicio de su mandato y, cerrando filas con nuestra institución, en donde ella misma se formó, prometió que la Universidad de Colima sería una aliada de su gobierno y su gobierno un aliado de la Universidad de Colima, y desde entonces empezó a haber un diálogo palpable que no ha terminado hasta la fecha y que esperemos que, pese a las complejidades propias de su gestión, no se rompa porque esta alianza estratégica es crucial para el bienestar de nuestra entidad, y la Universidad de Colima es una institución prioritaria. Por eso ha sido importante, pues, que en aras de seguir fomentando esta transparencia y diálogo abierto con respecto al tema financiero, el día de ayer acudiera al Congreso local el rector Christian Torres Ortiz para hablar con los legisladores del presupuesto universitario de 2024. El rector Torres Ortiz expuso las necesidades presupuestarias para la Universidad de Colima y habló de que éstas ascienden a 545 millones de pesos, 45 millones más que el año pasado. El incremento se debe sólo al aspecto inflacionario y no a recursos extraordinarios que la institución, a decir verdad, necesitaría para poder emprender proyectos y programas que pudieran marcar un plus para las tareas sustanciales de la institución. La situación económica actual, sin embargo, marca que las instituciones de educación superior tendrán que seguir haciendo más con menos aun cuando sabemos que son motores de desarrollo importante para un estado y un país y las limitaciones financieras son también limitaciones para que ese desarrollo se lleve a cabo. En cualquier caso, ha hecho muy bien el rector Torres Ortiz en presentarse, en compañía de los encargados de las finanzas de nuestra máxima casa de estudios, ante al Congreso local para dirimir o aclarar cualquier duda con respecto al presupuesto universitario 2024, cuyo cumplimiento en tiempo y forma será imperativo para que nuestra institución no detenga ni sus compromisos ni su crecimiento, tanto al interior como al exterior de la misma.