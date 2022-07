Presunto sicario en Michoacán agrede a golpes al Padre Mateo Calvillo

CN COLIMANOTICIAS

Michoacán.- La violencia alcanzó de nueva cuenta al mundo de la religión en México, pues el padre Mateo Calvillo de la Arquidiócesis de Morelia, en el estado de Michoacán, informó que fue atacado por el crimen organizado.

De acuerdo con la descripción del propio padre dentro de la carta que publicó, se trató de un presunto “ataque profesional”, pues todo habría durado apenas algunos minutos, y fue tomado por sorpresa mientras iba en su automóvil.

Todo inició cuando circulaba por Queréndaro, en el estado de Michoacán y un automóvil le habría cerrado el paso. El atacante, advirtió, es un hombre muy alto y fuerte, de tez morena, con entradas en el cabello. Aunque no hay certeza del dato, informó también que pudo tratarse de un sicario.

“Fue un ataque profesional, me bloquearon el carro, me agredieron a golpes. El agresor debió ser un sicario, aunque no me presentó su credencial. Un psicópata, era muy alto y fuerte, moreno, con entradas en el pelo, tenía en los puños un arma, se dirigió a mí, abrió la portezuela de mi auto, me destrozó la cara, dejándola con hemorragias terribles”, fue la narración que ofreció el clérigo.

El padre Calvillo se habría trasladado inmediatamente a la Clínica de la Asunción donde le controlaron la hemorragia a pesar de la dificultad que la herida representaba, tal y como se pudo observar en la fotografía que publicó de los hechos.

El padre Mateo Calvillo Paz denunció a través de las redes sociales que fue víctima de un presunto sicario que lo golpeó (Foto: Arquidiócesis de Morelia / Twitter @azucenau)

Lamentablemente el padre aseguró que se trata de un ataque que ya se había advertido, o por lo menos presentido por su parte. Aseguró, en este sentido, que lo mejor que puede hacer la ciudadanía es estar preparados ante cualquier caso de violencia para estudiar la reacción que tendremos y así evitar que el desenlace pueda ser fatal.

“Este ataque yo lo había presentido, a todos nos puede tocar, estoy tentado a decir: nos va a tocar. Hay que ser conscientes y estar preparados, estudiar nuestra reacción, una equivocación puede ser mortal. Me salió muy barato si pienso en la suerte de los hermanos jesuitas asesinados y en tantas muertes y masacres”, escribió el clérigo al público general.

Por otra parte, aseguró que fue ante las autoridades para presentar una denuncia, sin embargo, le informaron que dicho asunto debía atenderse hasta el municipio de Zinapécuaro. En automóvil, ambos territorios están aproximadamente a 20 minutos de distancia.

“Qué ganas de contener la violencia y hacer justicia. El país se desangra, la violencia te puede arrollar. Necesitamos cuidarnos, no hay gobierno. ¿Qué podemos hacer todos juntos?”, fue la reflexión que dejó sobre la mesa el padre Mateo Calvillo Paz.

Con información de Infobae