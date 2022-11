Presidente o presidenta del STJE

Por: Ángel Durán

Se ha difundido la idea, de que hoy se nombra al o a la titular de la presidencia del poder judicial del Estado de Colima. Y es que, en la primera quincena del mes de noviembre debe ocurrir el cambio de timón, así es que estamos en tiempo.

Aunque en redes sociales y comentarios entre los corredores cibernéticos de la abogacía, dan por hecho que puede ser de cualquier género, sería difícil, que la titularidad fuera ocupada por un hombre, debido a que de acuerdo a la Constitución federal, a la Constitución local y a una gran cantidad de leyes que se reformaron en 2019 y 2020, la alternancia de género en todos los órganos del poder público es un derecho de interés colectivo, es decir, la sociedad exige a través del sistema legal, que debe de haber alternancia de género, si en estos momentos es un hombre el que deja la presidencia del sistema de justicia, lo que ahora le corresponde es al género contrario, por eso es que, seguramente la titularidad del poder judicial recaerá en una mujer.

Si esto no ocurre, seguramente cualquiera de las magistradas del Del poder judicial del Estado de Colima podría presentar amparo y considero que sin ninguna dificultad un juez federal tendría que venir a decirle al pleno, que el titular del poder judicial local se equivocó y lo conminaría a que se respete tanto a la Constitución nacional, la local, la ley orgánica del poder judicial y todo un sistema normativo que tiene que ver con el respeto y garantía del derecho humano a la alternancia en género en cuanto a la ocupación de cargos públicos.

Pero por otro aspecto, también las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las mujeres, estarían en posibilidades de hacer esa defensa, por aquello que ninguna de las magistradas del poder judicial no quisieran defenderse, situación que también se vería muy mal que, siendo las afectadas y formando parte del sistema de justicia local no defendieran su derecho a que el poder judicial colimense ahora fuera representado por una titular, de ahí que, es muy complejo y el género masculino

Masculino siga reteniendo la titularidad del poder judicial local.

En esta cuestión, por la que vive como experiencia el poder judicial, lo más importante sería que admitiera el rol de las circunstancias que está viviendo y que se apegara a lo que marca la propia norma, pues como explicaría que, siendo el sistema de justicia local que se encarga de defender y proteger los derechos humanos, como se animaría a no respetar la ley que ordena garantizar el derecho a la alternancia de género, prácticamente bajo una lógica jurídica, sería imposible.

El poder judicial es el primero en hacer respetar los derechos, en este caso de interés colectivo, pues existe la obligación de respetar la alternancia de género, no es un capricho, no es una cuestión discrecional que tenga que valorar el Pleno, no, simple y sencillamente es un mandato de la Constitución y eso tiene que hacerse; por eso es que, lo más seguro es que en estos momentos se esté designando a la titular de la presidencia del poder judicial del Estado de Colima.

Eso sí, el reto del Pleno del poder judicial local es, nombrar como presidenta a la que tenga el mejor perfil para mejorar las condiciones de impartición de justicia en Colima, no debe y aunque parezca ficción, no debe bajo ninguna circunstancia del Pleno, dejar de cumplir con su deber constitucional frente al deber que tiene a la sociedad, de que el sistema de justicia local sea eficiente. Ya lo estaremos platicando.

