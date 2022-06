Presentarán documental ‘VIRTUALIDAD: ¿EL MESÍAS DE LA EDUCACIÓN?’

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Entender la educación ante el reto que nos ha planteado el COVID-19 es quizá la nueva ruta para afrontar los desafíos de nuestro destino como especie, asimismo, una nueva esperanza para mejorar la educación que damos y recibimos.

No hay precedentes en nuestro destino, en cambio, si hay incertidumbres radicales.

VIRTUALIDAD: ¿EL MESÍAS DE LA EDUCACIÓN? Es un documental que a la vez es una puerta para ver lo que nos hace falta para mejorar la educación en nuestro país y en Colima: no hay crítica, no hay comunicación, no hay creatividad, no hay colaboración, no hay humanismo. Deseamos grandes cambios y se hace poco para alcanzarlo. La educación necesita continuidad.

¿Socialmente estamos preparados para dar este salto a la virtualidad?

El estreno se llevará a cabo este sábado 25 de junio a las 12:30 pm, en la Sala de Cine del Museo Regional de Historia de Colima, en el corazón de nuestra ciudad.

La entrada será libre.