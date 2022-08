Prepárate para llegar temprano a la escuela

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima.- Este lunes regresarán a clases alrededor de 125 mil 611 alumnas y alumnos en los niveles de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria de Colima.

Por tal motivo debes alistarte previo al arranque del ciclo escolar 2022-2023, por lo que CN COLIMANOTICIAS te da varias recomendaciones.

ESTA NOCHE

1.- Ordenar tu mochila de acuerdo a las materias que llevarás.

2.- Tener listo tu kit sanitario como cubrebocas y gel antibacterial.

3.- Organizar tu uniforme escolar.

4.- Mantenerte comunicado con docentes vía grupos WhatsApp

5.- Prepara tu despertador, no queremos que llegues tarde tu primer día.

RUMBO A LA ESCUELA

1.- Salir con anticipación

2.- Programar los tiempos de traslado (en camión, taxi o vehículo particular)

3.- Respetar las medidas sanitarias

4.- En caso de vehículo particular no estacionarse en lugares prohibidos ni doble fila

5.- Respetar los carriles confinados y contraflujo

6.- Respetar los límites de velocidad

7.- No utilizar teléfonos celulares y no utilizar otros aparatos al conducir