Preocupa que Pelé ya no responde al tratamiento de quimioterapia

Brasil.- Mientras la selección de Brasil busca un nuevo trofeo en la Copa del Mundial de la FIFA de Qatar 2022, la salud de uno de sus máximos ídolos de la historia tiene en vilo a todo el país.

El ex futbolista Edson Arantes do Nascimento, conocido por todo el planeta como Pelé, ya no responde al tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo para luchar contra el cáncer y los médicos han decidido trasladarlo a los cuidados paliativos, según informó este sábado en exclusiva el diario Folha de São Paulo.

El citado medio apunta que O Rei, de 82 años, tiene cáncer desde 2021 y le diagnosticaron metástasis en intestino, pulmón e hígado a principios de este año, ya no responde al tratamiento que se sometía desde septiembre del año pasado, cuando fue operado de un cáncer de colon. Según la información de Folha, el astro brasileño “sigue recibiendo medidas de confort, para aliviar el dolor y la falta de aire, por ejemplo, sin someterse a terapias invasivas” en el Hospital Israelita Albert Einstein.

Los medios brasileño habían informado que Pelé fue hospitalizado después de que su esposa, Márcia Aoki, le detectara una “hinchazón en todo el cuerpo” sumado a lo que los especialistas definieron como “insuficiencia cardíaca descompensada”. Aunque en el último parte médico oficial, que fue difundido por los médicos del centro de salud el pasado miércoles, se especificó todavía más sobre los motivos de la nueva hospitalización.

Este jueves, un mensaje en las redes sociales del propio Pelé habían llevado tranquilidad a los fanáticos. “Amigos, estoy en el hospital haciendo mi visita mensual. Siempre es lindo recibir mensajes positivos como este. Gracias a Qatar por este homenaje, y a todos los que me mandan buenas vibras!”, escribieron en una publicación que muestra los edificios de Doha con su imagen y unas palabras de aliento.

En el último partido de la selección de Brasil, que fue este viernes contra Camerún por la tercera fecha del Grupo H, los aficionados brasileños no solamente tiñeron de verde y amarillo las tribunas del Lusail Stadium. Los hinchas también dejaron una bella imagen al desplegar una camiseta y una pancarta gigante deseando una pronta mejoría a su gran ídolo. Pelé atraviesa un momento de salud dedicado pero tiene el apoyo de todo el mundo del fútbol en el torneo más prestigioso de este deporte.

