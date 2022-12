Acciones de mi gobierno han sido en beneficio a las familias: Margarita Moreno

*Entregó su primer informe de gobierno en Sesión de Cabildo. *El Gobierno del Estado siempre estará dispuesto a colaborar en equipo: Gobernadora.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Cada acción de esta administración ha sido en beneficio directo a las familias de Colima, así lo señaló la presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno González, al entregar su primer informe de gobierno a la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva, así como al Ayuntamiento y a los representantes del Poder Legislativo y Judicial.

En Sesión Solemne la presidenta municipal cumplió con lo establecido en la ley, en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia.

Al dirigirse a las y los colimenses, Margarita Moreno destacó programas que ha implementado en esta administración para lograr un Colima Limpio, como Talacheando, en donde voluntariamente las y los funcionarios municipales, así como la población se suman al rescate de espacios públicos.

También subrayó el rescate de los mercados y tianguis con obras y acciones, la reactivación del centro histórico con el embellecimiento del centro histórico, la campaña de promoción turística, así como eventos y festivales, que contribuyen al eje de un Colima Próspero.

En el trabajo hecho por un Colima Ordenado destacó las reformas reglamentarias, el fortalecimiento de la policía municipal, así como la disciplina financiera que ha permitido que esta administración esté al corriente con el total de pagos de salarios, prestaciones y aportaciones conforme a la ley.

Finalmente, resaltó el trabajo que ha hecho por construir un Colima más Humano, mediante programas y proyectos a favor de las mujeres, la niñez, personas con discapacidad, personas adultas mayores y en general a favor de todas y todos los colimenses, entre los que enunció Mujeres Trabajando, Caravanas de la Alegría, Contigo Abrigamos, Mesa Rosa, entre otros.

En su mensaje, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, indicó: “lo he dicho en otros momentos y esta vez no podía ser la excepción: el Gobierno de Colima siempre estará dispuesto a sumar voluntades, a hacer equipo por el bien de la población, y me refiero a hacer equipo con todos los órdenes de gobierno, con los demás poderes del estado y obviamente también con la sociedad civil”.

Añadió que siempre que exista una razón, un objetivo de generar beneficios para el pueblo, el Gobierno de Colima estará dispuesto a colaborar, a trabajar partiendo de las causas comunes, y más cuando estas tienen que ver con realizar acciones, dar respuestas, ofrecer servicios, llevar a cabo obras o políticas públicas de utilidad para la población.

“En el Gobierno de Colima trabajamos y gobernamos para todas y todos los colimenses, y de la misma manera, más allá de temas de carácter político o partidista, tenemos la voluntad y el compromiso de colaborar con cualquier institución para servir al pueblo”, concluyó.

Previo a los mensajes de la alcaldesa y la gobernadora, hicieron sus posicionamientos las y los regidores de las fracciones del PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena, PRD, PAN y PRI.

En otro punto de la orden del día, Sandra Velázquez Alcaraz, directora general del DIF Municipal Colima, entregó el primer informe anual de la gestión administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para el Municipio de Colima al presidente del Patronato del DIF Estatal Colima, Arnoldo Vizcaíno Silva.

Durante el evento estuvo presente la diputada Lizette Moreno Ceballos, en representación del Poder Legislativo; el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Carlos Montes y Montes, en representación del Poder Judicial; el Contralmirante Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor, Arnulfo González Mireles, Representante de la Décima Región Naval; el Mayor de Infantería Diplomado de Estado Mayor, Abraham Donlucas Romo, Jefe de la Sección Primera Representante de la Vigésima Zona Militar; así como los diputados Carlos Noriega García, Crispín Guerra, Rigoberto García y Fernanda Salazar; entre otras personalidades como líderes sindicales, funcionariado municipal y la familia de la presidenta municipal.