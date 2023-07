Preocupa al sindicato que la administración de Elías Lozano siga generando deuda

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El sub secretario del Sindicato al servicio del ayuntamiento, DIF y COMAPAT de Tecomán, Alejandro Flores López, señaló que el alcalde Elías Lozano sí está generando deuda en su administración “que no lo quiera reconocer o decírselo a la población, él sabrá”.

Flores López dijo que al entrar el actual alcalde “desgraciadamente siguió con la tónica que traía el expresidente Guadalupe García, de no pagar algunas prestaciones que hasta la fecha no se han pagado, de ahí el que siga generando deuda, tan se ha generado deuda que está puntualmente demandada, está correctamente señalada, por eso no puede decir lo contrario, porque incluso uno de los laudos ya lo perdió, y fue generado por su administración”, subrayó.

Exhortó al alcalde a que “le eche ojo” a los números “y no se vaya enredando más”; pues según explicó, regularmente el dinero se lo gastan y cuando quieren acomodar las cuentas ya no tienen para pagarles “siempre se llega el momento que se tiene que pagar y buscan la manera de evitarlo, pero todo está presupuestado”.

En otro orden de ideas, Alejandro Flores reconoció que el municipio hizo un pago correspondiente al último laudo convenido con el municipio y restan 3 millones de pesos que Lozano Ochoa se comprometió a pagar más tardar el día siete de julio, “se tomó un acuerdo con los compañeros para que no se estuviera entreteniendo el tema y ya se hizo una dispersión mientras nos pagan el resto”.

Advirtió que el sindicato estará atendo al día 7 de julio, esperando el depósito correspondiente para cumplir a los compañeros que quedaron en espera.

A pregunta expresa sobre más pendientes que tenga el municipio con el sindicato y cómo se da fin a este laudo, aclaró que este se originó en la administración de “Tito” Vázquez, pero tampoco significa que el presidente actual no deba, “sí debe, sigue otro laudo que se origina con Lupillo, ya perdió todas las instancias el ayuntamiento tenemos que ver el tema con mucha responsabilidad pero sí hay más pendientes”, puntualizó.