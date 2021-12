Preocupa a prestadores de servicios de Pascuales falta de guardavidas

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Ante la negativa del ayuntamiento de Tecomán de costear el pago de guardavidas extras, los prestadores de servicio se mantienen preocupados por la playa, ya que desde este sábado 25 se ha visto abarrotada de turistas.

Jorge Enrique Cano Sánchez, Comisario de Boca de Pascuales, dijo que tan solo el sábado 25 hubo rescate de 7 personas, en su mayoría menores de edad «y no es posible que solo tengamos 3 guardavidas».

Explicó que el gobierno del estado apoyó con 3 guardavidas «cuando siempre el ayuntamiento apoya con la otra mitad de salvavidas y no es posible que siempre nos apoye el gobierno del estado y ahora el ayuntamiento de Tecomán no quiso con ninguno».

Cano Sánchez aclara que desde que estaba la otra comisaría se solicitó el apoyo del ayuntamiento pero por conducto del director de protección civil les informaron que no iba haber apoyo con guardavidas.

«¿Cómo es posible que no tengamos apoyo del ayuntamiento para la playa más peligrosa de todo México cómo es de Boca de Pascuales? No podemos dar seguridad con tres guardavidas para tres kilómetros de playa, eso no se puede», sentenció.