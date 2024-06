¿Por quién votar?

Rincón de la Conciencia

Por: Tanatólogo Antonio Valdés Mejía

En estas elecciones del 2 de junio México necesita que se lleven de una manera civilizada, cumpliendo la Ley, sin intervención del gobierno o de la delincuencia organizada y que los partidos y personas que no sean elegidos reconozcan los resultados en paz.

Necesitamos votar unánimes para que México. Se erradique el Machismo, abuso contra mujeres y niños, trata de personas, sangre derramada, amor al dinero, vicios, perversidad sexual, robo, perversión ética y moral, corrupción, deshonra a los padres, idolatría, brujería y hechicería que se han hecho desde el inicio del sexenio y de sexenios pasados.

No votes por el partido político, porque todos absolutamente todos nos han robado y decepcionado. Vota por le persona, que te genere confianza por sus hechos y no por encuestas, sino por sus hechos y su historia familiar, necesitamos un presidente o presidenta que con un corazón de padre y madre, porque esta persona va a luchar por el país como si fueran sus propios hijos, Vota por quién crees que pueda eliminar la corrupción en nuestro gobierno a todos los niveles. Tenga una gobernanza de nuestros gobernantes, desde la presidencia, gobernadores, y todos los que están en autoridad. Que no permita el incumplimiento de sus deberes y responsabilidades para que salgamos a votar todos este 2 de junio. No seas indiferente y la apático, (a) y se de las personas que hacen que las cosas cambien y no de las personas que esperan que otros hagan las cosas y no cambien. No cedas el destino de tu familia, y de tu país en manos de quien persigue solo sus intereses.

No votes por quien en su plan de gobierno esté a favor de estas tres cosas Robo, Muerte y Destrucción. Y si. Vota por quien tú quieras, pero has un voto inteligente, cuando marques la boleta solo elige un solo recuadro, y cuando votes piensa en el futuro de tu futuro, el de tus hijos, madre, y abuelos. No creas en las promesas ni en las amenazas. Consulta con Dios para que se haga su voluntad que es Buena, Perfecta y Agradable, así que ya sabes por quién votar, vota por ti y por este México que tanto amamos.