Por qué no más dinero al Poder judicial

Este artículo, tiene como fin generar un debate y una reflexión social, el por qué, el movimiento de la comunidad jurídica “No más tarde judicial”, ha dicho, no más dinero público al poder judicial; incluso, hemos señalado que la crisis judicial por lo que pasa, no es por la falta de dinero, sino por otras razones que ya las he publicado en otros artículos; pero también, como derecho a réplica en razón de las opiniones del maestro Romualdo García, en el programa de estricto derecho (https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=2562127137265454) del medio de comunicación “LA MEJOR” cuyo conductor es el periodista Max Cortés.

El maestro Romualdo, un profesionista de alta calidad al que le reconozco su gran calidad ético y honesta, además de un luchador social estratégico y bien intencionado.

Él señala en este programa entre otras cosas, que le extraña que un grupo de disidentes de organizaciones de abogados, que antes eran afines al poder judicial, ahora lo están atacando, dejando entrever que detrás de esto, puede estar la intención del gobierno en turno, además que extrañamente piden que ya no se le dé más dinero al poder judicial, contra lo que él asegura, que es al contrario, que ahora más que nunca, el poder judicial, necesita más dinero y que además podríamos estar en contra de los derechos de la clase trabajadora, porque estamos metiendo en un costal, la ineficiencia de los magistrados (que ahí coincidimos) y el trabajo de todos los empleados del sistema de justicia con esta petición de, no más dinero.

Quizá y esto a lo mejor en una siguiente oportunidad de diálogo con el maestro Romualdo, pudiéramos aclarar algunas cosas, que al respecto me interesa puntualizar a título personal y no a nombre del movimiento “No más letargo judicial” dado que el suscrito y que escribe este artículo, formo parte de ese movimiento de la comunidad jurídica que exige la eficiencia del poder judicial y el que también he adoptado la petición de no más dinero al poder judicial.

Éste movimiento de “No más letargo judicial”, ha señalado enfáticamente, que el origen de su surgimiento fue en un chat de “abogados 256” así se le denomina, y en el que,» quienes ahí están, pueden dar testimonio de que el poder judicial lo devastó la pandemia, cerró las puertas y causó un gran daño al sistema judicial estatal, a la comunidad jurídica litigante y a la sociedad; ante eso, la comunidad de litigantes empezó a protestar enérgicamente en diferentes redes sociales y un día, un abogado que también integra este movimiento “el licenciado Pablo Navarrete Zamora”, dijo en ese chat, pues vamos uniendo para exigir al poder judicial que abra las puertas y que se continúe con el desarrollo normal y con sus cuidados para no contagiarse.

Ese fue el origen de este movimiento, eso me consta y por eso empezó a gestarse a raíz de la inconformidad y al cual me uní; después ha habido, una serie de acciones que de manera coordinada efectivamente se han hecho, pues hasta la fecha, son aproximadamente entre 10 y 12 colegios y barras de abogados unidos en este movimiento, todos seguimos conservando el interés por la eficiencia judicial.

¿Habrá algunos intereses políticos o que detrás esté el azuzamiento de algunos políticos o incluyendo al ejecutivo? me puede constar que yo no, -y de eso me he cuidado- no he visto ningún acto que me haga sospechar eso, tampoco puedo asegurar que este movimiento no esté ante los ojos de alguien que quisiera aprovecharse, pero hay un compromiso de los que lo integramos de que eso no debe pasar.

Ya veremos en el futuro, si esto ocurre y quién resiste estos embates que seguramente tendremos que enfrentar muchos.

Ahora bien, si el maestro Romualdo indaga un poco más para asegurar lo que dice, seguramente encontrará que lo que hemos manifestado como movimiento, incluyendo nuestro documento básico que se llama el manifiesto judicial y que lo pueden aquí (https://angelduran.com/2021/12/13/manifiesto-judicial/) -cualquier persona analizar, más todas las conferencias e información que hemos publicado en los diferentes medios de comunicación y en redes sociales, que lo que estamos señalando, de que no se dé más dinero al STJE, es para que el poder judicial no lo siga malgastando, porque lo que le den y así lo está pidiendo, es para seguir invirtiendo en un sistema de justicia que no dará resultados, entonces, ¿qué caso tiene que se siga tirando a la basura anteponiendo que es para tener un sistema judicial de calidad, cuando en la práctica y en la realidad, siempre le han subido de presupuesto cada año y no mejora el sistema judicial, entonces, para este tipo de nivel de justicia es lo que este movimiento pide “no le den más dinero”.

Lo que estamos pidiendo, es que haya una reingeniería jurisdiccional total del poder judicial; en otras palabras, que se haga una transformación integral del sistema judicial, en donde, se analice de manera detallada, cuál es exactamente el presupuesto que el poder judicial necesita para hacer bien su trabajo o sea, para administrar justicia de calidad; dentro de esta petición por supuesto se deben establecer, que los salarios de todo el personal del poder judicial sea digno y decoroso, como lo establece la Constitución, que no nada más suban los salarios de los altos cargos, sino que, también la de todo el personal; eso es, lo que estamos pidiendo como movimiento, este mecanismo de presupuesto, que se le debe dar al poder judicial es una garantía jurisdiccional constitucional, pero el presupuesto está enfocado para que le den el dinero exactamente el que ocupa, pero que le dé una buena utilidad y no como se lo vienen dando y no mejora la justicia.

No es que queremos obstaculizar la tarea del poder judicial y que lo ahorque o asfixie como dice Romualdo, por la falta de presupuesto, eso sería irresponsable de nuestra parte, pero, eso no hemos dicho, insisto no queremos que asfixian al poder judicial, lo que no queremos es que se tire el dinero, si después de una reingeniería judicial de calidad se le tienen una cantidad mayo, adelante se la tienen que dar, la cantidad que sea, pero no a ciegas como ellos quieren.

Solo como reflexión para Romualdo, tu crees que si le dan más dinero al poder judicial se la van a mejorar los sueldos al personal, va a mejorar la calidad de justicia? ¡Estoy seguro que no!

El dinero que se les da como presupuesto es de la sociedad y paga por justicia de calidad y si éste no se asegura, ya no le sigan dando, eso es lo que dice el manifiesto judicial, eso es lo que hemos dicho a los diferentes medios de comunicación y no es por capricho, ni por qué alguien nos haya indicado que lo dijéramos.

Ahora, una reflexión que también debe hacer todo el personal de los tribunales, es, que ellos tienen que ser valientes y defender la autonomía de su cargo y el del propio sistema judicial, entender que están llevando a cabo una actividad judicial que ya no es acorde a cómo se venía haciendo desde hace más de 70 años, mientras no corrijan su actuar el personal, también está metido en este problema, depende mucho de que sigamos así, no dejarse pisotear por sus magistrados que eso es lo que pasa, y así los mantienen; todos; litigantes, servidores públicos, la sociedad está siendo perjudicada por estas prácticas, necesitamos cambiar esta forma, de lo contrario seguiremos con una calidad de justicia anacrónica.

