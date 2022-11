¿Por qué marcharon?

Sociedad de la información

Por: Alfonso Polanco Terríquez

Ayer un conjunto de mexicanos en diversa, capitales de las entidades de la República Mexicana, así como en la propia Ciudad de México, marcharon para la defensa del organismo electoral en el país: Instituto Nacional Electoral (INE). Colima no fue la excepción, más allá de quienes atendieron el llamado, otros también manifestaron su apoyo a través de las redes sociales o con llamadas a quienes sí iban a participar (el temor a las represalias era evidente tras toda una semana de amenazas del Ejecutivo Federal), los unía algo en común, el cansancio que hay por las mentiras y el incumplimiento de los de la 4t que se comprometieron a corregir las cosas, el pueblo salió a decir: Ya basta.

A ciencia cierta nadie sabe qué sucederá en torno a esta iniciativa, así como otras, producto de las turbias negociaciones de Alejandro Moreno, Presidente del Partido Revolucionario Institucional y a la venta de su voto a favor de estas enmiendas de más de un legislador del PRI, PAN o PRD. Por ahora, aunque parezca irónico el que mejor se ha mantenido en contra de las iniciativas presidenciales pese a ser el partido acusado de ser un sátelite e incondicional del Ejecutivo Federal es Movimiento Ciudadano, el tiempo dirá si finalmente no cae como ha sucedido en el pasado, en apoyar a López Obrador.

Lo anterior es de conocimiento popular, pero los ciudadanos mexicanos y colimenses ayer no salieron solamente en apoyo al INE, sino también fueron a manifestar su cansancio del ataque constante y persecutorio de las actuales administraciones de la 4t en contra de las minorías que hoy están totalmente excluidas, y lo más grave, acorraladas por corregirle la plana y evidenciar en más de una ocasión no solamente al Presidente de México, sino también a legisladores federales y locales, alcaldes y gobernadores morenistas.

En Colima se siente la pérdida de credibilidad de estos grupos ante la ciudadanía colimense, por más que compren consciencia, locutores, prensa, medios de comunicación e información, es evidente, incluso, histórico así como la mandataria estatal ha pasado a los últimos lugares de popularidad, ocupando en el ranking de los gobernadores evaluados el penúltimo lugar, la mandataria estatal Indira Vizcaíno y sus funcionarios están arrastrando consigo al Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, de quien en Colima desde hace dos décadas y media era de los líderes mejor evaluados.

El destino del país, para contar con unas elecciones cómo las pasadas, como las vividas en el 2018, donde el Presidente de México no pueda hacer nada y se sienta obligado a respetar el sufragio ciudadano es el voto mayoritario en contra de su política y sus seguidores, aquí es donde el partido Movimiento Ciudadano tiene la última palabra, ya que de no unirse, los elementos de este instituto político difícilmente la alianza PRI, PAN y PRD puedan alcanzar el triunfo en el Poder Ejecutivo de manera holgada.

Situación que en Colima es distinta, ya que si el PRI, PAN, PRD, incluso Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza no se equivocan en nombrar candidatos el triunfo lo tienen asegurado ya prácticamente en toda la entidad, incluso en el puerto de Manzanillo donde la alcaldesa ante la opinión de los críticos es de las alcaldes mejor evaluadas a nivel nacional pero el ataque constante del indirato contra sus propios amigos de partido los ha debilitado en el Distrito Electoral federal número Dos en Colima, esto pese a la aclaración realizada por la propia Griselda Martínez quien señaló que no son ataques sino diferencias, más la población no los ve así.

No es la cantidad de los que marcharon ayer, los morenistas decía que no llegaría ni a 300, los más optimistas que mil, lo cierto es que hicieron acto de presencia cerca de cuatro mil colimenses y ciudadanos, fue notoria la ausencia de los priistas, donde se percibe que las alcaldesas de la zona conurbada no apoyaron para nada el proyecto del Comité Directivo Estatal, de su partido, incluso Margarita Moreno, Presidenta Municipal de Colima hizo acto de presencia solo hasta el último y por un breve momento.

Para ser la primera manifestación en Colima en contra de López Obrador es todo un éxito, en la entidad los de la 4t tenían todo a su favor, la marcha de ayer es el primer indicador de que las cosas de aquí al 2024 pueden cambiar en bien de la sociedad. Cierto que la mayoría de los convocados en su mayoría eran personas adultas, que saben lo que sucede, qué están enterados de la realidad y las consecuencias de lo que estamos viviendo.

Para despedirme. ¿Por qué no fuiste a la marcha? Pregunta a varios jóvenes y la respuesta fue sencilla, con palabras más o menos expresadas, en mi trabajo nos tienen amenazados de que si no simpatizamos con Morena, con López Obrador o con Indira Vizcaíno nos despiden. No fue solamente uno quien respondiera en esos términos en Colima, sino, fueron más de cuarenta. Esa es nuestra triste realidad, nos dice un decano de café en el centro de la entidad. Nos vemos en otra entrega.